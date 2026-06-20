İpek Filiz Yazıcı, İhsan Taha Torğut'la İlk Karesini Paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını ilan eden güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı sevgilisi İhsan Taha Torğut ile birlikte katıldığı davetten ilk aşk karesini paylaştı.

İpek Filiz Yazıcı, İhsan Taha Torğut'la İlk Karesini Paylaştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2026 22:49

Genç ve başarılı oyuncu İpek Filiz Yazıcı özel hayatındaki gelişmelerle magazin dünyasında adından söz ettirmeyi sürdürüyor. 2022'de İtalya’nın başkenti Roma’da evlendiği müzisyen Ufuk Beydemir ile geçtiğimiz ekim ayında yollarını ayıran 24 yaşındaki güzel oyuncu kalbini fizyoterapist İhsan Taha Torğut’a kaptırdı.

Bir süredir arkadaş gruplarıyla birlikte yaptıkları spor antrenmanları sebebiyle aşk iddialarının odağında olan ikili geçtiğimiz günlerde bu beraberliği sosyal medyada beyaz kalp emojisiyle ilan etmişti. Taze aşıkların birlikte katıldığı ilk resmi etkinlikse yakın dostlarının mutlu günü oldu.

Ogeday’ın Mutlu Gününde Yan Yanalar

Çiçeği burnunda çift ünlü kürek sporcusu ve oyuncu Ogeday Girişken ile Zeynep Yumrutaş'ın hayatını birleştirdiği görkemli düğün törenine birlikte katıldı.

İlişkilerini ilan ettikten sonra ilk kez bir davette yan yana boy gösteren ikili gecenin en çok dikkat çeken çiftler arasında yer aldı.

Gün Batımında Aşk Karesi

Düğünün gerçekleştiği büyüleyici ambiyansta romantik anlar yaşayan çiftten İhsan Taha Torğut o özel anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Gün batımı manzarasını arkalarına alarak İpek Filiz Yazıcı ile verdikleri samimi pozu profilinden paylaşan Torğut takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Güzel oyuncu da sevgilisinin bu romantik hamlesini karşılıksız bırakmayarak aynı fotoğrafı kendi Instagram sayfasının hikaye bölümüne taşıdı. Çiftin hayranları bu sahil karesine tebrik mesajları yağdırdı.

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