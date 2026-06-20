Neşeli Pozlar Veren Ufuk Özkan Hayranlarının Yüreğine Su Serpti!

Kritik bir karaciğer nakli operasyonunun ardından sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan ailesi ve donörüyle verdiği neşeli pozlarla hayranlarının yüreğine su serpti.

Neşeli Pozlar Veren Ufuk Özkan Hayranlarının Yüreğine Su Serpti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2026 21:28

Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden 50 yaşındaki başarılı oyuncu Ufuk Özkan tüm Türkiye'yi endişelendiren zorlu sağlık sürecini geride bıraktı. Geçtiğimiz dönemde siroz teşhisi konulmasının ardından yaklaşık 8 saat süren oldukça kritik bir karaciğer nakli operasyonu geçiren ünlü sanatçı hastanedeki uzun tedavi sürecinin ardından taburcu edilmişti. Yaşam mücadelesini azmiyle kazanan Özkan'ın oğlu ve kardeşiyle birlikte çekildiği en yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Yüzündeki mutluluk ve eski enerjik hali dikkat çeken başarılı oyuncunun son görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Gidiyoruz Ama Çıkamamak da Var"

Evine döner dönmez ailesiyle neşeli bir fotoğraf paylaşan Ufuk Özkan büyük beğeni toplayan karesinin altına "Eve döndük. Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır" notunu düşmüştü. Ameliyat sürecine dair çarpıcı detaylarsa oyuncunun donörü Salih Kıvırcık ve kardeşi Umut Özkan'ın Cihangir'deki buluşmasında gün yüzüne çıktı.

Operasyon sabahı odada yaşanan duygusal anları anlatan donör Kıvırcık Ufuk Özkan'ın ameliyathaneye girerken kendisine "Gidiyoruz ama çıkamamak da var" dediğini belirtti. Yaşanan bu büyük belirsizlik sürecinde abisini bir an olsun yalnız bırakmayan Umut Özkan da ameliyat kapısındaki bekleyişi dualar sayesinde atlattıklarını dile getirdi. Ufuk Özkan ise sarsılmaz gayreti için kardeşine şu duygusal sözlerle teşekkür etti: "Benim için o günler, zorlu bir hastalık süreci ve umutla süren bir donör arayışıydı. O süreçte kardeşim Umut Özkan bir an bile geri durmadı. Kampanyalar, mesajlar, aramalar… Ulaşılabilecek herkese ulaşmak için gece gündüz koşturdu. Bugün geriye baktığımda o günlerden aklımda kalan en güçlü şey, kardeşimin o sarsılmaz gayretiydi. Çünkü hayat bazen insana şunu hatırlatır: Gerçek bir kardeşin varsa, en karanlık yol bile aydınlığa çıkar. İyi ki varsın kardeşim."

Türkiye Genelinde Farkındalık Hareketi Başlatıyor

Başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edilen ünlü oyuncunun sağlık durumu doktoru Prof. Dr. Onur Yaprak tarafından da yakından takip ediliyor. İlk ay boyunca haftada bir kez biyokimya takibi yapılacağını ve sonrasında kontrollerin sıklığının azaltılacağını açıklayan uzmanlar sürecin tamamen planlandığı gibi ilerlediğini belirtti. Sağlığına kavuşur kavuşmaz sosyal medya hesabından "Her şey kontrol altında" mesajı veren Özkan yaşadığı tecrübeyi toplumsal bir faydaya dönüştürmek için kolları sıvadı.

Kendisine hayat veren donörü Salih Kıvırcık ile birlikte organ bağışına dikkat çekmek için sosyal medyada bilinçlendirme paylaşımları yaptıklarını söyleyen ünlü oyuncu, "Elimizden geldiğince organ bekleyen insanları yüreklendirmek istedik. Çok güzel geri dönüşler aldık. İnsanların bu konuda hâlâ soru işaretleri var. Oysa verici, yaklaşık bir ay içinde karaciğer hacminin büyük bölümünü yeniden kazanıyor" ifadelerini kullandı. Özkan eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da desteklediği bu farkındalık çalışmalarını Türkiye genelinde yaymayı hedefliyor.

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