Go Türkiye Dizileri Küresel Platformları Salladı: 4.4 Milyar İzlenme!

Türkiye'nin küresel arenadaki turizm yüzü olan "Go Türkiye" platformu dijital yayıncılık dünyasında eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen ve ülkenin eşsiz destinasyonlarını sinematik bir dille anlatan mini dizi serileri uluslararası dijital platformlarda izlenme rekorları kırıyor. Paylaşılan son resmi verilere göre bugüne kadar dünya çapında izleyiciyle buluşan beş farklı mini dizi projesi toplamda 7.69 milyar reklam gösterimi ve 4.4 milyar izlenme rakamına ulaşarak küresel çapta devasa bir etkileşim sağladı.

Reklam Gösterimlerinde Rekor Seviye

Tanıtım stratejisinin iki aşamalı olarak yürütüldüğü projede hem kısa tanıtımlar (teaser) hem de ana bölümler küresel izleyiciden yoğun ilgi gördü. Go Türkiye’nin kampanya kapsamında yayınladığı teaser içerikleri tek başına 1.65 milyar gösterim ve 422 milyon izlenme elde etmeyi başardı. Yapımların asıl gücünü ortaya koyan ana bölümlerse dijital dünyada fırtına estirerek 6.05 milyar gösterim ve 4 milyar izlenme rakamına ulaştı. Bu iki veri havuzunun birleşmesiyle Türkiye'nin kültürel ve doğal mirası milyarlarca insanın ekranına taşınmış oldu.

Küresel İzleyicinin Favori Hikayeleri

Proje kapsamında ekranlara gelen yapımların performansları da göz dolduruyor. Serinin en çok dikkat çeken yapımı olan "An İstanbul Story" tek başına 2.53 milyar reklam gösterimi ve 1.56 milyar izlenmeye ulaşarak zirvedeki yerini korudu. Onu takip eden "Hidden Lover" ise 1.57 milyar reklam gösterimi ve 977 milyon izlenme ile büyük bir başarı yakaladı. Yakın tarihte yayına giren "Cappadocia Fairytale" dizisiyse henüz bir buçuk aylık kısa bir süre geçirmesine rağmen 355 milyon reklam gösterimi ve 298 milyon izlenme baremini aşarak yükselişini sürdürdü.

Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım’lı "Turquoise Summer"

Uluslararası arenada ses getiren bu dev projenin son halkası da izleyiciyle buluştu. Başrollerini Türk sinema ve televizyonunun dünyaca tanınan iki yıldız ismi Fahriye Evcen ile Murat Yıldırım’ın paylaştığı “Turquoise Summer” (Turkuaz Yaz) isimli yeni mini dizi resmen yayına girdi. Çekimleri Türkiye'nin en gözde turizm cennetleri olan Bodrum ve Göcek’in büyüleyici koylarında gerçekleştirilen yapımda başrol oyuncularına Sedef Avcı, Aslıhan Karalar ve Yılmaz Bayraktar gibi güçlü isimler eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu ve senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu’nun kaleme aldığı mini dizi Ege'nin mavi sularını ve doğal güzelliklerini romantik bir hikayenin merkezine alarak Türkiye'nin yeni sezondaki en güçlü dijital kartviziti olmaya aday gösteriliyor.