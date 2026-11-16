Pelin Akil Mükemmel Anneler Dizisine Dahil Oldu: Kadroya Bomba Transfer!

Deniz Çakır ve Ebru Özkan'dan sonra Mükemmel Anneler dizisinin kadrosuna güçlü bir isim daha katıldı. Pelin Akil de kadroya dahil oldu. İşte detaylar...

Banu Karakteriyle İzleyici Karşısına Çıkacak

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ve özel hayatıyla gündeme gelen Pelin Akil, Mükemmel Anneler ile dönüyor. Ebru Özkan ve Deniz Çakır'la birlikte rol arkadaşı olacak. Şimdiden merak uyandıran yapımda Deniz Çakır Neslihan karakterini canlandırırken Ebru Özkan ise Zümra rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Akil ise projede Banu karakterine hayat verecek.



Yeni Yılda TV8 Ekranlarında Olacak



Senaryosunu başarılı kalem Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Koray Kerimoğlu'nun oturduğu dizinin ay sonunda sete çıkması bekleniyor. Kadın dünyasını çarpıcı bir dille ele alan dizi yeni yılda tv8 ekranlarında seyirciyle buluşacak.