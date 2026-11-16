Uzak Şehir'in Berfin'i Feride Özdinç'ten Tartışma Yaratan Çıkış: "Influencerlık da Doktorluk Gibi Normal Bir Meslek!"

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve her bölümüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uzak Şehir dizisinin kadrosuna Cihan Albora'nın genç nişanlısı olarak dahil olan genç oyuncu Feride Özdinç katıldığı bir davette yaptığı açıklamalarla magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Oyunculuk kariyerine adım atmadan önce sosyal medyada yaptığı içeriklerle tanınan Özdinç'in influencerlık mesleğini doktorluk ve mimarlık gibi profesyonel mesleklerle kıyaslaması sosyal medyada adeta fırtına kopardı.

"Eğitimi Alındıktan Sonra Her Meslek Normal Kabul Ediliyor"

Kariyer yolculuğunda şanstan ziyade kendi emeğinin ön planda olduğunu savunan Feride Özdinç sosyal medyada sıkça eleştiri almasına anlam veremediğini belirtti. Influencer geçmişinin neden sürekli gündeme getirildiğini sorgulayan genç oyuncu şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Influencer olmanın neden bu kadar konu olduğunu da anlamıyorum. Çünkü influencerlık da doktorluk gibi, mimarlık gibi artık günümüzde normal bir meslek olarak kabul görülüyor. O yüzden eğitimini aldıktan sonra bunun için çaba sarf ettikten sonra tabii ki bu yolda yürünebileceğini düşünüyorum ben."

Sosyal Medyada Topa Tutuldu

Feride Özdinç'in influencerlık mesleğini tıp fakültelerinde uzun yıllar zorlu eğitimler alan doktorluk mesleği ile aynı kefeye koyması kısa süre içinde X (eski adıyla Twitter) ve Instagram platformlarında büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

Kullanıcılar genç oyuncunun açıklamalarını "talihsiz" ve "gerçeklikten uzak" bulurken sosyal medyada binlerce eleştiri mesajı paylaşıldı.

Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Berfin karakteriyle oyunculukta yeni adımlar atan Feride Özdinç'in bu talihsiz açıklamalarının ardından nasıl bir savunma yapacağı ya da sessizliğini koruyup korumayacağı magazin kulislerinde merakla bekleniyor.