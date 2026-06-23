Ufuk Bayraktar Davasında Şok Karar! Dava Düştü

Ufuk Bayraktar’ın “haraç” iddiasıyla yargılandığı davada mahkemeden karar çıktı. Şikayet yokluğu nedeniyle dava düştü oyuncu duruşma sonrası açıklama yaptı.

Ufuk Bayraktar Davasında Şok Karar! Dava Düştü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-06-2026 19:54

Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın yargılandığı ve uzun süredir gündemde olan “haraç” davasında mahkemeden beklenen karar çıktı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hem Bayraktar hem diğer sanık hakkında farklı kararlar verildi. Sonuçta dava Bayraktar yönünden düştü diğer sanık ise beraat etti.

Mahkemeden “Düşme” ve Beraat Kararı

Dosyada yer alan iddialara göre olay Beyoğlu’nda bir işletmede yaşanan bir tartışmaya dayanıyordu. Ufuk Bayraktar’ın işletmeden para istediği ve olayın ardından bir gerginlik yaşandığı öne sürülmüştü. Ancak mahkeme sürecinde müştekinin şikayetinden vazgeçmesi davanın seyrini değiştirdi.

Mahkeme şikayete bağlı suçlar açısından davanın düşmesine karar verdi. Ayrıca yağma ve yaralama suçlarının oluşmadığı kanaatine varılarak diğer sanık Volkan Akbaş hakkında da beraat kararı verildi.

“Yanlış Anlaşılma” Savunması

Duruşma sırasında savunma yapan Ufuk Bayraktar suçlamaları kabul etmedi. Olayın yanlış anlaşıldığını ortada bir haraç isteme durumu olmadığını söyledi. İfadesinde, bölgedeki esnafla tanışıklığı olduğunu ve olayın bir selamlaşma ya da yanlış yorumlanma üzerinden büyüdüğünü dile getirdi.

Ayrıca son dönemde zor bir süreçten geçtiğini sağlık ve kişisel bazı sıkıntılar yaşadığını da ifade etti. Suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti.

“Kesilmiş Video” Tartışması

Bayraktar’ın en dikkat çeken ifadelerinden biri de olayla ilgili ortaya çıkan görüntülere yönelik oldu. Kendisinin ifadesine göre kamuoyuna yansıyan videoların eksik ya da kesilmiş hali olayın yanlış anlaşılmasına neden olmuştu.

Bu nedenle suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ve olayın bağlamından koparıldığını savundu. Savunma tarafı da olayın aslında esnaf arasında yaşanan basit bir tartışma olduğunu öne sürdü.

Mahkemeden Son Söz

Tüm beyanlar ve deliller değerlendirildikten sonra mahkeme Bayraktar hakkında şikayete bağlı suçlar yönünden davanın düşmesine karar verdi. Yağma suçunun oluşmadığı ve yaralama iddialarının da ispatlanamadığı belirtildi.

Böylece uzun süredir gündemde olan dava bu kararla büyük ölçüde kapanmış oldu. Kararın açıklanmasının ardından Bayraktar’ın duruşma çıkışında yaptığı açıklama ise dikkat çekti.

“Yardım Etmeye Devam Edeceğim”

Kararın ardından konuşan Ufuk Bayraktar sürecin kendisi için zor geçtiğini ama bundan sonra da yardım çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Özellikle gençlere ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Yaşananların bir “yanlış anlaşılma” olduğunu ifade eden oyuncu bu süreçten sonra hayatına kaldığı yerden devam etmek istediğini dile getirdi. Görünen o ki dava kapansa da olay uzun süre daha konuşulmaya devam edecek.

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