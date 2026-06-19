Üç Yıllık Hasrer Bitiyor: Neslihan Atagül’ün Yeni Adresi Belli Oldu!

Anne olduktan sonra mesleğine ara veren Neslihan Atagül, yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirdi. Başarılı oyuncu eski yapım şirketiyle yeniden el sıkıştı.

Üç Yıllık Hasrer Bitiyor: Neslihan Atagül’ün Yeni Adresi Belli Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-06-2026 22:19

Türk dizilerinin popüler isimlerinden Neslihan Atagül'ün setlerden uzak kaldığı dönem nihayet sona eriyor. Hatırlanacağı üzere başarılı oyuncu iki yıl önce Ay Yapım ile yeni bir proje için anlaşma aşamasındayken oğlu Aziz’e hamile olduğunu öğrenmişti. Bu güzel sürprizin ardından kariyerine ara verip vaktinin tamamını bebeğine ayıran Atagül bir süredir sadece anneliğiyle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz mart ayında oğlunun 1. yaş gününü kutlayan güzel oyuncu Aziz'in büyümesiyle birlikte kendisine gelen senaryoları yeniden değerlendirmeye başladı.

Eski Yapımcısıyla El Sıkıştı

Yeni sezon öncesi ekranın en çok merak edilen geri dönüşlerinden birine imza atmaya hazırlanan Neslihan Atagül’ün tercihi tanıdık bir adres oldu. Kulislerden sızan son bilgilere göre ünlü oyuncu iki yıl önce projesini ertelemek durumunda kaldığı Ay Yapım ile yeniden el sıkıştı. Tarafların her konuda uzlaşmaya vardığı ve Atagül'ün yeni sezonda ana akım televizyon kanallarından birinde yayınlanacak oldukça iddialı bir projede yer alacağı öğrenildi. Henüz detayları ve ismi gizli tutulan yapımın hazırlık süreci titizlikle yürütülüyor.

Üç Yıllık Hasret Bitiyor

Neslihan Atagül televizyon izleyicisiyle son olarak 2023 yılında ekranlara gelen “Gecenin Ucunda” dizisiyle buluşmuştu. O tarihten bu yana hem dijital projelere hem de ana akım televizyona mesafeli duran oyuncu yeni anlaşmasıyla birlikte tam üç yıl aradan sonra televizyon ekranlarına geri dönmüş olacak. Kendine has oyunculuk tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Atagül’ün ekrana dönüş müjdesi sosyal medyadaki takipçileri arasında da şimdiden büyük bir merak ve heyecan dalgası yarattı.

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