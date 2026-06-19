Eski Survivor Şampiyonu Turabi Tarafını Seçti: “Kupa Senin Olsun!”

Survivor'ın eski şampiyonlarından biri olan Turabi Çamkıran TV 8 ekranlarının sevilen yarışmasının bu geceki büyük final heyecanına dahil oldu. Turbo Turabi, Mert Nobre ile Nagihan Karadere arasında geçecek olan dev şampiyonluk yarışı öncesinde sessizliğini bozdu. Instagram hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan 38 yaşındaki eski şampiyon gönlündeki şampiyon adayını takipçileriyle paylaştı.

"Kupa Senin Olsun"

Dominik parkurlarında yıllarca omuz omuza mücadele ettiği Nagihan Karadere'ye tam destek verdiğini açıklayan Turabi eski takım arkadaşının şampiyonluk kupasını ne kadar çok istediğini iyi bildiğini belirtti. Çamkıran yayınladığı destek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şampiyonluk sana çok yakışacak Nagihan! Parkurlarda bıraktığın o mücadele ruhu bugün finalde taçlansın. Yolun açık, kupan senin olsun kardeşim."

Final Öncesi Dengeleri Değiştirecek Hamle

Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 maratonunun şampiyonunu belirleyecek canlı yayına saatler kala Turabi’nin yaptığı hamle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Turabi'nin geniş takipçi kitlesinin bu çağrının ardından finale nasıl bir etkide bulunacağı merak konusu oldu. Eski futbolcu Mert Nobre ile her defasında finalin kapısından dönen rekortmen atlet Nagihan Karadere arasındaki bu tarihi gecede Turabi'nin desteği oylama kulislerini hareketlendirmiş durumda. Dev kupanın sahibini bulacağı konseyde gözler şimdi Acun Ilıcalı'nın açıklayacağı SMS sonuçlarında.