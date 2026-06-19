Kiraz Mevsimi'nin Oyuncuları Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu Aşk Tazeledi!

Magazin dünyasının en sempatik çiftleri arasında gösterilen Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu birlikteliklerini doludizgin yaşamaya devam ediyor. Yıllar önce başrollerini paylaştıkları "Kiraz Mevsimi" dizisinin setinde tanışan ve arkadaşlıkları zamanla büyük bir aşka dönüşen ikili Temmuz 2022'de görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Sık sık seyahat eden ünlü oyuncu çift bu kez Avrupa'nın en romantik bölgelerinden birine gitti.

Endülüs Sokaklarında Aşk Tazelediler

Sık sık çıktıkları yurt dışı turlarıyla bilinen ve buldukları her fırsatta yeni kültürler keşfetmeyi seven ünlü çift bu defa İspanya'nın buram buram tarih kokan Granada şehrini seçti.

Granada'nın dar sokaklarında baş başa tatil yapan Gürel ve Çayoğlu yoğun geçen sezonun yorgunluğunu burada atıyor. Şehrin büyüleyici atmosferinde birbirlerine sevgiyle bakarak verdikleri pozları kişisel Instagram hesaplarından paylaşan ikili kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı haline geldi.

"Birlikte Çıkacağımız Her Macerayı İple Çekiyorum"

Özge Gürel geçtiğimiz günlerde kutladıkları evlilik yıl dönümlerine özel bir mesaj yayınlamıştı. Eşi Serkan Çayoğlu ile çekilen bir karesini sayfasına yükleyen güzel oyuncu altına şu samimi notu düşmüştü:

"İkinci yılın dibini sıyırdık. Birlikte geçireceğimiz her anı, çıkacağımız her macerayı iple çekiyorum. Nice yıllara canısı."

Granada’nın sıcak ve samimi ortamında baş başa zaman geçiren çiftin bu aşk dolu tatil albümü kısa sürede yüz binlerce beğeni alarak etkileşim rekoru kırdı. Hem duru güzelliğiyle göz dolduran Özge Gürel hem de tarzıyla beğeni toplayan Serkan Çayoğlu sergiledikleri bu mutlu evlilik tablosuyla takipçilerinden bir kez daha tam not aldı. Çiftin İspanya tatilinin ardından yeni projeler için yakında İstanbul'a döneceği öğrenildi.