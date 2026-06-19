"Uzak Şehir" Setinde Başlayan Aşk İspanya Sokaklarına Taşındı!

Ekranların sevilen yapımlarından "Uzak Şehir" dizisi sadece hikâyesiyle değil, set arkasında doğan sürpriz aşklarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı Kanal D’nin reytingi yüksek projesinde rol alan Atakan Özkaya ile Dilin Döğer bir süredir gözlerden uzak yaşadıkları birlikteliklerini yurt dışı tatiliyle taçlandırdı. İkili, İspanya’ya uçtu.

İspanya Sokaklarında Romantizm Rüzgarı

Avrupa'nın popüler tatil rotalarından İspanya'yı seçen ünlü çift tarihi sokaklarda geçirdikleri keyifli ve huzurlu anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Birlikte çıktıkları ilk yurt dışı tatilinde romantik anlar yaşayan başarılı oyuncular birbirlerine sevgiyle baktıkları özel kareleri kişisel sosyal medya hesaplarından yayınladı. Çiftin İspanya manzarasını arkalarına alarak verdikleri pozlar kısa sürede sosyal medyada günün en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Genç yıldızların sosyal medya paylaşımları hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Döğer ile Özkaya'yı birbirlerine çok yakıştıran takipçileri gönderinin altını tebrik mesajlarıyla doldurdu. Sektördeki meslektaşlarından da çok sayıda pozitif yorum alan ikilinin tatilin ardından dizinin yeni bölümleri için setlerin yolunu tutacağı öğrenildi.