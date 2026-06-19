Batuhan Karacakaya’dan Nagihan’a Tam Destek: "Sen Bu Kupayı Taşırsın!"

Survivor All Star 2025’i ikinci olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya, Mert Nobre ile şampiyonluk yarışına çıkan Nagihan Karadere için sosyal medyadan oy çağrısı yaptı.

Batuhan Karacakaya’dan Nagihan’a Tam Destek:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-06-2026 23:50

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor 2026’da bu gece büyük final heyecanı yaşanıyor. Aylardır süren amansız mücadelenin ardından parkurda kalan futbolcu Mert Nobre ile milli atlet Nagihan Karader şampiyonluk kupasını kaldırmak için canlı yayında  kozlarını paylaşıyor. Tüm Türkiye’nin ekran başına kilitlendiği ve SMS oylamasının tüm hızıyla sürdüğü şu dakikalarda yarışmanın eski finalistlerinden Batuhan Karacakaya da tarafını seçti.

All Star Yıldızından Eski Takım Arkadaşına Selam

Yıllar önce Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan ve daha sonra katıldığı Survivor yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran Batuhan Karacakaya yarışmayı yakından takip eden isimlerden biri. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Survivor All Star 2025 maratonunu ikinci olarak tamamlayarak kupanın kıyısından dönen oyuncu bu kez adadaki heyecana sosyal medya üzerinden ortak oldu. Karacakaya final koltuğunda oturan eski takım arkadaşı Nagihan Karadere için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"Desteklerimiz Seninle"

Kişisel Instagram hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan Batuhan Karacakaya Nagihan'ın şampiyonluğu hak ettiğini belirterek oylamada tarafını net bir şekilde belli etti. Karacakaya, paylaştığı destek notunda şu ifadelere yer verdi:

"Sen şampiyonluğu taşırsın Nagihan. Bileğine kuvvet, desteklerimiz seninle."

Büyük finalde heyecan dozunun tavan yaptığı ve Acun Ilıcalı'nın noter onaylı sonuçları açıklamasına az bir zaman kala gelen bu destek sosyal medyada Nagihan fanlarını harekete geçirdi. Turbo Turabi'nin ardından Batuhan'ın da Nagihan'ın yanında saf tutmasının oy dengelerini nasıl etkileyeceği şimdiden büyük merak konusu. Gözler şimdi canlı yayındaki son SMS durumunda.

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