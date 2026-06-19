Şezlongda Coelho Okuyan Melis Sezen'den Deniz Meleği Pozları

Ekranların başarılı oyuncularından Melis Sezen soluğu tatil beldelerinde aldı. 29 yaşındaki oyuncu deniz kenarında tek başına geçirdiği sakin ve huzurlu bir günü takipçilerinin beğenisine sundu. Çakıl taşlarının üzerine kurulu şezlonguna uzanan Sezen, sadece güneşlenmekle kalmadı, tatil ritüeline entelektüel bir dokunuş da ekledi.

Şezlongda Dünya Edebiyatı Turu

Melis Sezen'in deniz kıyısındaki keyifli anlarında yanından ayırmadığı yol arkadaşı dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho'nun kaleme aldığı "Casus" adlı roman oldu.

Dalga sesleri eşliğinde kitabının sayfalarını çeviren ünlü oyuncu şezlongda uzanarak kitap okuduğu anları fotoğrafladı.

Sezen'in Instagram hesabında yaptığı paylaşım hayranları tarafından kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılandı. Fotoğraflar binlerce beğeni topladı.

Kendini Serin Sulara Bıraktı

Kitap keyfinin ardından sıcaktan bunalan güzel oyuncu kendini Ege'nin serin sularına bırakarak yüzmenin tadını çıkardı.

Denizden çıkarken çektirdiği ıslak ve makyajsız pozlarını da profilinde paylaşmaktan çekinmeyen Sezen duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Ünlü isim profiline yüklediği estetik tatil albümünün altına "Deniz meleği" notunu düşerek yaz mevsimine olan sevgisini dile getirdi.