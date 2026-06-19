Muhtemel Aşk'ın Melis'i Hayal Köseoğlu, Nezir Çınarlı ile Nişanlandı!

SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Muhtemel Aşk" dizisinde Melis karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu uzun zamandır birliktelik sürdürdüğü Nezir Çınarlı ile ilişkisini resmiyete döktü. Evlilik yolunda ilk ciddi adımı atan çift nişanlandı.

Bodrum Sahillerinde Yüzükler Takıldı

Ünlü çift hayatlarının en özel günü için yaz aylarının vazgeçilmez adresi Bodrum'u tercih etti. Bodrum'da düzenlenen nişan töreni gösterişten uzak, sadece aile fertlerinin ve en yakın arkadaş grubunun katılımıyla samimi bir atmosferde gerçekleşti. Heyecanları yüzlerinden okunan Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı alkışlar eşliğinde nişan yüzüklerini takarak ömür boyu mutluluk sözü verdi.

Dostları Sosyal Medyadan Paylaştı

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen özel gecenin detayları davetlilerin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Törene katılarak çifti yalnız bırakmayan yakın dostları geceden özel anları ve ikilinin mutluluk pozlarını kendi hesaplarından paylaştı. Kısa sürede magazin sayfalarında yer bulan fotoğraflar Hayal Köseoğlu’nun hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Takipçileri güzel oyuncu ve nişanlısına tebrik mesajları yağdırarak evlilik yolundaki bu ilk adım için mutluluk dileklerinde bulundu. Çiftin düğün tarihiyse şimdiden merak konusu oldu.