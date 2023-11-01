Üç Kız Kardeş’in yeni bölümünden yeni fragman

Türkan, Defne'ye kavuşabilecek mi?

Somer hapishaneden çıkar. Türkan Somer’in karşısına dikilir ve Defne'yi almak ister. Fakat Somer işi yokuşa sürer ve Defne’yi vermez. Öte yandan Rüçhan'dan da darbe yiyen Türkan daha fazla sinirlerine hakim olamaz ve Rüçhan'ın boğazına yapışır. Bu arbedede yaşanan olay ise tüm gidişatın dengesini değiştirecektir.

Yapımını Süreç Film’in, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Ören, Merve Şen, Zuhal Acar, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan “Üç Kız Kardeş” Salı akşamları Kanal D’de!