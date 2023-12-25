Üç Kız Kardeş'in kadrosuna sürpriz bir oyuncu daha katılıyor!

Ünlü oyuncu Emre Törün, "Adnan" karakteriyle Üç Kız Kardeş dizisine dahil oluyor. Ayvalık'ta çekimleri devam eden dizide, Türkan, Dönüş ve Derya isimli üç kız kardeşin hikayesi anlatılıyor. Emre Törün'ün canlandıracağı "Adnan" karakterinin, dizideki dengeleri nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Üç Kız Kardeş'in yeni bölümünden yayınlanan bir tanıtımda, Rüçhan'ın kriz anında Türkan'a başka bir çocuktan bahsettiği ortaya çıkıyor. Türkan, duyduklarını Somer'le paylaşır ve Somer, bu gizemi çözmek için çaba harcar. Ancak Rüçhan, herkese bir şey belli etmemeye çalışmaktadır.

İclal Aydın'ın aynı adı taşıyan romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş, her salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam edecek.



