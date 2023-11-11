Üç Kız Kardeş, Slovenya’da

İsrail, Afrika, Letonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Macaristan, Hırvatistan, İspanya, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Polonya, Ekvador, Puerto Rico, Meksika ve Panama gibi birçok ülkede yayınlanan Üç Kız Kardeş ’in Slovenya’da da büyük ses getirmesi bekleniyor.

Üç Kız Kardeş ‘in oyuncu kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Gökberk Demirci, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Merve Şen, Zuhal Acar, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan Üç Kız Kardeş heyecan dolu yeni bölümleri ile her salı akşamı Kanal D’de!