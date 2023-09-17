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Üç Kız Kardeş setinden eğlenceli görüntüler....

Kanal D’nin, üçüncü sezonu ile izleyici karşısına çıkacak olan, reyting rekortmeni dizisi Üç Kız Kardeş 19 Eylül Salı akşamı yeni sezon ilk bölümü ile ekrana geliyor.

Üç Kız Kardeş setinden eğlenceli görüntüler....
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 17-09-2023 14:27

İclal Aydın’ın aynı isimli kitabından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş ’in yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ederken, kamera arkasından yeni fotoğraflar paylaşıldı. Eğlenceli anların yaşandığı Üç Kız Kardeş setinde oyuncuların keyifli anları objektiflere yansıdı. Dizinin yeni sezonundan yansıyan bu görüntüler büyük ilgi gördü.

Üç Kız Kardeş ‘in oyuncu kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Gökberk Demirci, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Merve Şen, Zuhal Acar, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

Üç Kız Kardeş yeni sezonu ile 19 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

 

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