Üç Kız Kardeş için fırtınalı dönem başlıyor

Sevgi neydi? Sevgi emekti…Türkan ve Somer aşkı bitti mi?

Üç Kız Kardeş’in yeni sezon ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde ekrana gelmiş ve tanıtım izleyenlerde Türk sinemasının efsane filmi Selvi Boylum Al Yazmalım’ı hatırlatmıştı. Türkan, Somer ve Kartal’ın yer aldığı tanıtım izleyicinin kafasında Türkan ile Somer aşkına dair soru işaretleri oluşturmuştu.

Üç Kız Kardeş üçüncü sezonunda Türkan ve Somer’in fırtınalı aşkından ziyade sevgi ve aşkın önemini sorgulatacak. Türkan’ın (Özgü Kaya) büyük aşkı ve çocuğunun babası Somer’i (Berker Güven) mi? yoksa ona emek veren Kartal’ı (Gökberk Demirci) mı? tercih edeceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

Üç Kız Kardeş ‘in oyuncu kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Gökberk Demirci, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Merve Şen, Zuhal Acar, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

Üç Kız Kardeş yeni sezonu ile 19 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!



