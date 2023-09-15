Advert

Üç Kız Kardeş için fırtınalı dönem başlıyor

Kanal D’nin, üçüncü sezonu ile izleyici karşısına çıkacak olan, reyting rekortmeni dizisi Üç Kız Kardeş 19 Eylül Salı akşamı yeni sezon ilk bölümü ile ekrana geliyor. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin her daim beğenisini kazanan dizi sezona bambaşka bir hikâye ile giriş yapıyor.Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin yollarının ayrıldığını, her birinin bambaşka bir hayata savrulduğunu izleyici ile paylaşan tanıtım yeni sezona dair merakı iyice arttırdı.

Üç Kız Kardeş için fırtınalı dönem başlıyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 15-09-2023 17:00

 

Sevgi neydi? Sevgi emekti…Türkan ve Somer aşkı bitti mi?

Üç Kız Kardeş’in yeni sezon ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde ekrana gelmiş ve tanıtım izleyenlerde Türk sinemasının efsane filmi Selvi Boylum Al Yazmalım’ı hatırlatmıştı. Türkan, Somer ve Kartal’ın yer aldığı tanıtım izleyicinin kafasında Türkan  ile Somer aşkına dair soru işaretleri oluşturmuştu.

Üç Kız Kardeş üçüncü sezonunda Türkan ve Somer’in fırtınalı aşkından ziyade sevgi ve aşkın önemini sorgulatacak. Türkan’ın (Özgü Kaya) büyük aşkı ve çocuğunun babası Somer’i  (Berker Güven) mi? yoksa ona emek veren Kartal’ı (Gökberk Demirci) mı? tercih edeceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

Üç Kız Kardeş ‘in oyuncu kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Gökberk Demirci, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Merve Şen, Zuhal Acar, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

Üç Kız Kardeş yeni sezonu ile 19 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

 

Benzer Haberler
Yalı Çapkını 2. Pelo Vakası! Zeynep Sağ Gösterip Sol Vuracak! Seyran'a Dost Ferit'e Aşk Olacak Yalı Çapkını 2. Pelo Vakası! Zeynep Sağ Gösterip Sol Vuracak! Seyran'a Dost Ferit'e Aşk Olacak
Kızılcık Şerbeti'nde Pes Ettiren Ayrılık Herkes Nursema Derken Fatih Vedasını Sunacak! Kızılcık Şerbeti'nde Pes Ettiren Ayrılık Herkes Nursema Derken Fatih Vedasını Sunacak!
Yalı Çapkını Kaya Kimdir? İstenmeyen Torun Seyran'a Abayı Yakacak! Ferit Saf Dışı Kalacak Yalı Çapkını Kaya Kimdir? İstenmeyen Torun Seyran'a Abayı Yakacak! Ferit Saf Dışı Kalacak
Aile Dizisi'nde Eltiler Savaşı! Serenay'a Taş Gibi Rakip Geliyor Aile Dizisi'nde Eltiler Savaşı! Serenay'a Taş Gibi Rakip Geliyor
Saklambaç dizisine iki flaş oyuncu Saklambaç dizisine iki flaş oyuncu
Ruhun Duymaz için final kararı verildi Ruhun Duymaz için final kararı verildi
ÇOK OKUNANLAR
Yalı Çapkını 2. Pelo Vakası! Zeynep Sağ Gösterip Sol Vuracak! Seyran'a Dost Ferit'e Aşk Olacak
  • 15-09-2023 20:18

Yalı Çapkını 2. Pelo Vakası! Zeynep Sağ Gösterip Sol Vuracak! Seyran'a Dost Ferit'e Aşk Olacak

Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek
  • 10-09-2023 10:53

Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek

Emekliye Ekonomik Özgürlük Bu Sefer Bankalar Devreye Girdi! 20,000- 30,000- 50,000 TL Destek
  • 11-09-2023 20:05

Emekliye Ekonomik Özgürlük Bu Sefer Bankalar Devreye Girdi! 20,000- 30,000- 50,000 TL Destek

Kredi Kartı ve Kredilerde Bütçe Planlamanız Zorlaşacak! Vadeler Kısalıp, Faizler O Tarihte Artıyor
  • 15-09-2023 12:14

Kredi Kartı ve Kredilerde Bütçe Planlamanız Zorlaşacak! Vadeler Kısalıp, Faizler O Tarihte Artıyor

Bunu yapana 18.000 TL nakit ödeme! Ay sonuna kadar vaktiniz var!
  • 09-09-2023 10:33

Bunu yapana 18.000 TL nakit ödeme! Ay sonuna kadar vaktiniz var!