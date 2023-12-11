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Üç Kız Kardeş dizisinde Müjgan ve Sadık arasındaki ikinci bahar!

Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Üç Kız Kardeş' dizisi, bu hafta yine merak uyandıracak gelişmelere ev sahipliği yapacak. Dizinin yeni bölümünde Müjgan ve Sadık'ın aşkı izleyiciyi etkisi altına alacak.

Üç Kız Kardeş dizisinde Müjgan ve Sadık arasındaki ikinci bahar!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 11-12-2023 21:35

Ünlü oyuncu Aydan Şener, 'Üç Kız Kardeş' dizisinin üçüncü sezonunda Müjgan karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Müjgan'ın diziye katılışıyla birlikte Sadık'ın hayatı da önemli değişikliklere uğradı. İlk başlarda tatlı çekişmelerle başlayan ilişkileri, yeni bölümde aşka dönüşecek.

Müjgan ve Sadık arasındaki bu ikinci bahar, 12 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde izleyicilerle buluşacak. Aile ve kardeşlik bağlarını samimi bir şekilde işleyen ve sıcak bir aile öyküsü sunan 'Üç Kız Kardeş', her Salı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.