Üç Kız Kardeş dizisinde Müjgan ve Sadık arasındaki ikinci bahar!

Ünlü oyuncu Aydan Şener, 'Üç Kız Kardeş' dizisinin üçüncü sezonunda Müjgan karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Müjgan'ın diziye katılışıyla birlikte Sadık'ın hayatı da önemli değişikliklere uğradı. İlk başlarda tatlı çekişmelerle başlayan ilişkileri, yeni bölümde aşka dönüşecek.

Müjgan ve Sadık arasındaki bu ikinci bahar, 12 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde izleyicilerle buluşacak. Aile ve kardeşlik bağlarını samimi bir şekilde işleyen ve sıcak bir aile öyküsü sunan 'Üç Kız Kardeş', her Salı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.