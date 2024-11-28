Üç güzellik bir arada: Sinem Kobal, Aslı Enver ve Fahriye Evcen...

Ünlü oyuncular Sinem Kobal, Aslı Enver ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz akşam özel bir davette bir araya geldi. Şıklıkları ve zarafetleriyle davetin en çok konuşulan isimleri olan üçlü, etkinlikte birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Paylaşılan kareler, kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü isimlerin hayranları, fotoğraflara beğeni ve yorum yağdırdı. "Güzellik abideleri", "Sinem, Aslı ve Fahriye’nin enerjisi mükemmel!" gibi yorumlar dikkat çekti.

Hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında mutluluklarını sürdüren üç ünlü ismin bir araya gelişi, magazin dünyasında da büyük yankı uyandırdı.