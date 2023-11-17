Üç aylık hamile Eda Ece'nin doğum hazırlıkları

2019 yılından bu yana aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da evlenen, geçtiğimiz eylül ayında hamilelik haberiyle gündeme gelen oyuncu Eda Ece, Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.



Eda Ece, özellikle bebek mağazalarında alışveriş yaparak zaman geçirdikten sonra bir restorana geçti, burada yakın arkadaşlarıyla kahve içerek keyifli bir mola verdi. Üç aylık hamile olan oyuncu, hamilelik sürecinin iyi gittiğini ve hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

Alışverişin ardından AVM'de sevenleriyle buluşan Eda Ece, neşeli ve eğlenceli bir atmosferde hatıra fotoğrafı çektirdi. Siyahlar içindeki şık tarzıyla da dikkat çeken oyuncu, hamilelik sürecindeki enerjik halleriyle göz kamaştırdı.