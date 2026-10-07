Tuzlu Kahve'nin Yeni Uygulaması İzleyici Çileden Çıkardı: Sosyal Medya Yıkılıyor

Star TV ekranlarında salı akşamları izleyiciyle buluşan, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tuzlu Kahve dizisi bu kez reytingleriyle değil dijital platformda yaşanan bir krizle gündeme geldi. Dizinin bölümlerini YouTube üzerinden takip etmek isteyen sadık izleyiciler son bölümlerde karşılaştıkları yeni ve şaşırtıcı uygulamayla adeta çılgına döndü. 4, 5 ve 6. bölümlerin platformda tam bölüm yerine parça parça (kesitler halinde) yayınlanması sosyal medyada büyük bir isyan başlattı.

YouTube'da Tam Bölüm Bekleyen İzleyiciler Şoke Oldu

Yayın hayatına başladığı günden bu yana televizyon ekranlarının yanı sıra dijital mecralarda da yoğun bir ilgi gören Tuzlu Kahve izleyicilerine dijital erişimde sürpriz bir politika değişikliği yaşattı. Dizinin ilk bölümleri YouTube üzerinden eksiksiz ve tam olarak izleyicilerin beğenisine sunulurken sonraki süreçte alınan kararlar tepkileri de beraberinde getirdi.

Özellikle 3. bölümün dijital platform üzerinden ücretli abonelik gerektiren bir sisteme taşınması o dönem izleyicilerin sert eleştirilerine neden olmuştu. Şimdi ise 4, 5 ve 6. bölümlerin YouTube'da tam bölüm yerine yalnızca kesitler halinde paylaşılması sabrı taşıran son damla oldu. Tekrar bölümlerini ve kaçırdıkları sahneleri YouTube üzerinden takip etmeye alışkın olan binlerce izleyici resmi hesapların altına yorum yağdırarak karara tepki gösterdi.

Sosyal Medyada "Bölümleri Tam Verin" Çağrısı

Yapım ekibine ve kanal yönetimine seslenen izleyiciler diziyi kesintisiz izlemek istediklerini belirten çok sayıda mesaj paylaştı. Sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelen bu krizde izleyiciler dijital platformlardaki bu tarz kısıtlamaların dizinin izleyici kitlesine zarar verebileceğini savundu.

Dizi kulislerinde ve sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandıran bu tepkilerin ardından yapım ekibinden ya da kanal yönetiminden nasıl bir adım geleceği ise şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Tuzlu Kahve izleyicileri platform politikalarının gözden geçirilerek eski tam bölüm düzenine dönülmesini talep ediyor.