Ekranların sevilen oyuncularından Dilan Çiçek Deniz hem projeleri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bir süredir müzisyen Birkan Nasuhoğlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren Dilan Çiçek Deniz ilişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine sürpriz yapıyor. Ünlü oyuncu son olarak sevgilisi Birkan Nasuhoğlu ile çıktığı uzun yolculuktan romantik kareleri hesabından yayınlayarak hayranlarının ilgisini topladı.

İlişkilerini Gözlerden Uzak Yaşıyorlar

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da yakından takip edilen Dilan Çiçek Deniz müzisyen sevgilisi Birkan Nasuhoğlu ile uyumlu halleriyle dikkat çekiyor. Özel hayatlarını kameralardan ve magazin karmaşasından uzak tutmaya özen gösteren çift buna rağmen paylaştıkları samimi anlarla sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başarıyor.

"Hayat Arkadaşımla Uzun Yol Gezisi" Notuyla Paylaştı

Dilan Çiçek Deniz son gönderisinde sevgilisi Birkan Nasuhoğlu ile birlikte çıktıkları uzun yol seyahatinden keyifli fotoğraflara yer verdi. Yolculuk boyunca birlikte geçirdikleri neşeli ve romantik anları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu paylaşımına düştüğü notla da aşkını gözler önüne serdi.

Dilan Çiçek Deniz'in fotoğraflarına eklediği "Hayat arkadaşımla uzun yol gezisi" ifadesi paylaşımın en çok konuşulan detayı oldu. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan kareler çiftin hayranlarından yoğun ilgi gördü.