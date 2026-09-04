Tuzlu Kahve’nin Olay Yaratan Yalısı Bakın Neresi Çıktı!

Star’ın yeni dizisi “Tuzlu Kahve”, yayın hayatına hızlı bir giriş yaptı. Daha ilk bölümüyle reytinglerde zirveye oturan dizi, sadece oyuncu kadrosuyla değil, gösterişli sahneleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Ekran başındaki izleyicilerin özellikle bir detayı merak etmesi ise uzun sürmedi: Dizideki o ihtişamlı yalı nerede?

Poll Films imzalı yapımın oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan ve Sarp Apak gibi yıldızları buluşturan dizi, ilk bölümden sosyal medyada da konuşulmaya başladı.

Reytinglerde İlk Bölümden Zirveye Çıktı

“Tuzlu Kahve”, ilk bölümüyle üç ayrı reyting kategorisinde de birinci sıraya yerleşti. Total’de 4,36, AB’de 4,28 ve ABC1’de 5,11 reyting alan yapım, yeni sezonun iddialı dizileri arasına adını hızlıca yazdırdı.

Dizinin ihtişamlı atmosferi de izleyicinin ilgisini çekince, çekim mekanları araştırılmaya başlandı.

Tuzlu Kahve Hangi Yalıda Çekiliyor?

Merak edilen sorunun cevabı ise İstanbul’un en dikkat çekici semtlerinden birinde saklı. Dizinin çekimleri, Yeniköy’de bulunan Dadyan Yalısı’nda gerçekleştiriliyor. Adil Sezer Yalısı olarak da bilinen tarihi yapı, daha önce “Yasak Elma” dizisinde de karşımıza çıkmıştı.

Üstelik Eda Ece için bu mekanın ayrı bir anlamı var. “Yasak Elma”da Yıldız Argun karakteriyle bu yalıda kamera karşısına geçen oyuncu, şimdi “Tuzlu Kahve”de Derin Kutaygil olarak aynı mekana geri döndü.

Dadyan Yalısı’nın Hikayesi de Dikkat Çekici

İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında, Yeniköy Köybaşı Caddesi’nde bulunan yalı, 1800’lerin başında Düzoğlu ailesi tarafından yaptırıldı. Daha sonra Nikola Aristardi’ye satılan yapı, ardından Dadyan ailesinin mülkiyetine geçti.

Dadyan ailesinin son mensupları ise 1974 yılında yalıyı Adil Sezer’e sattı. Bugün ise tarihi yapı, “Tuzlu Kahve”nin gösterişli dünyasına ev sahipliği yapıyor.