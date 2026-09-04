Pınar Altuğ 52 Yaşında! Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı

“Çocuklar Duymasın” dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 52. yaşını kutladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, doğum gününde yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Altuğ’un doğum günü kutlaması için çektiği video kısa sürede takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, son dönemde sosyal medyada sıkça kullanılan doğum günü akımına bu kez kendisi de katıldı. Ancak paylaşımın asıl dikkat çeken kısmı, tercih ettiği görünüm oldu.

Tacını ve Gözlüğünü Takıp Kamera Karşısına Geçti

Pınar Altuğ, doğum günü videosunda başına doğum günü tacı takıp gözlüklerini de kullanarak oldukça eğlenceli bir görüntü verdi. Kameranın karşısında keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu, yeni yaşını böyle kutladı.

Altuğ’un tercih ettiği iddialı kombin de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Özellikle göğüs dekolteli görünümüyle dikkat çeken ünlü isim, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Takipçilerinden Övgü Yağdı

Paylaşımın yayılmasının ardından Pınar Altuğ’un takipçileri yorum bölümünü adeta doldurdu. Oyuncunun yaşını gören birçok kişi, 52 yaşına rağmen oldukça genç ve fit görünmesine dikkat çekti.

“Kim der ki 52 yaşında”, “Yıllar ona yarıyor” ve “Fıstık gibi kadın” gibi yorumlar yapan takipçileri, Altuğ’un yeni yaşına övgüler yağdırdı.

Yıllar Ona Hiç Uğramıyor Gibi

Pınar Altuğ, yıllardır ekranlarda ve sosyal medyada kendine has tarzıyla dikkat çekiyor. Özellikle enerjisi ve formda görüntüsüyle sık sık gündeme gelen oyuncu, doğum günü paylaşımıyla da bu ilgiyi bir kez daha üzerine çekti.

Yeni yaşını eğlenceli bir videoyla kutlayan Altuğ, sosyal medyada kısa sürede konuşulan isimlerden biri oldu. Görünen o ki 52. yaş kutlaması, doğum gününden çok paylaşılan görüntülerle hafızalarda kalacak.