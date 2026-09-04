Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’ndan Aşk Dolu Tatil Kareleri

“Medcezir” dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Taner Ölmez, bu kez oyunculuğuyla değil ailesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, eşi Ece Çeşmioğlu ve çocuklarıyla birlikte Antalya’da keyifli bir tatil yaptı.

Yoğun iş temposuna kısa bir mola veren Ölmez, ailesiyle geçirdiği güzel anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Peş peşe yayınladığı tatil karelerinde hem eşiyle hem de çocuklarıyla verdiği samimi pozlar dikkat çekti.

Eşi ve Çocuklarıyla Keyifli Anlar

Taner Ölmez’in paylaşımlarında ailece geçirilen tatilin ne kadar keyifli olduğu hemen belli oluyor. Eşi Ece Çeşmioğlu ve çocuklarıyla birlikte objektif karşısına geçen oyuncu, özel hayatından sıcak kareleri takipçileriyle paylaştı.

Özellikle aile pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, ünlü oyuncunun ailesiyle verdiği doğal ve samimi görüntülere kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum bıraktı.

Mutlu Aile Tablosu

Taner Ölmez ile meslektaşı Ece Çeşmioğlu, 2021 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift, evliliklerinin ardından ailelerini de büyüttü.

2022 yılında kızları Zeynep’i kucaklarına alan çift, 2024 yılında ise oğulları Hazar’ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Şimdilerde dört kişilik bir aile olarak hayatlarına devam eden Ölmez ve Çeşmioğlu, tatil kareleriyle de mutluluklarını gözler önüne serdi.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Oyuncunun Antalya tatilinden yaptığı paylaşımlar kısa sürede sosyal medyanın dikkatini çekti. Taner Ölmez’in eşi ve çocuklarıyla verdiği içten pozlar, takipçilerinden güzel yorumlar aldı.

Kariyeriyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez kameralardan uzakta yaşadığı aile mutluluğuyla adından söz ettirdi. Antalya tatili, Ölmez ailesinin birlikte geçirdiği keyifli günlerden güzel bir hatıra olarak kaldı.