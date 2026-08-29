İlayda Alişan ve Berk Bakioğlu Başrolde! Evlilik Güzeldir Dizisinden İlk Detaylar Geldi

Yeni yayın dönemine iddialı projelerle girmeye hazırlanan TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayan Evlilik Güzeldir dizisi yayınlanan tanıtımları ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük heyecan yarattı. Yapımcılığını Zafer Yiğit ve Ahmet Şevki Peker'in kreatif yapımcılığını ise usta isim Hasan Kaçan'ın üstlendiği Greative Film imzalı yapım sıcak ve samimi bir semt hikayesini evlere konuk etmeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Şafak Bal ve Serap Danış Koçak'ın oturduğu projenin senaryosu ise Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi gibi tecrübeli bir senaryo ekibinin imzasını taşıyor.

Yasemin Ve Sinan'ın Aşk Sınavı: İki Aile Arasında Kalan Hayaller

Dizinin ana ekseninde güzel oyuncu İlayda Alişan'ın canlandırdığı Yasemin ile Berk Bakioğlu'nun hayat verdiği Sinan'ın tutkulu ve bir o kadar da zorlu aşk hikayesi yer alıyor. Birbirlerine derin duygularla bağlı olan iki gencin sevgisi iki farklı ailenin bitmek bilmeyen beklentileri karşısında büyük bir sınav veriyor.

Mesut Bahtiyar'ın dördüncü kızı olan Yasemin, evin prensesi ve en hassas bireyidir. Romantik, hayalperest ve sevdiği adamla kuracağı geleceğe gönülden inanan Yasemin'in en büyük hayali Sinan'la mutlu bir yuva kurmaktır. Sinan ise dışarıdan bakıldığında son derece başarılı, karizmatik ve hayatını planlı yaşayan genç bir mimardır. Yasemin'e içtenlikle bağlı olmasına rağmen yetiştiği çevrenin ve ailesinin baskıları karşısında kendi kararlarının arkasında durmakta bocalayan Sinan bu kararsızlığı nedeniyle sevdiği kadını incitir. Yasemin aşkının arkasında cesaretle dururken Sinan'ın ailesi ile sevdiği kadın arasında nasıl bir tercih yapacağı şimdiden merak konusu haline geldi.

Evlendirme Rekortmeni Bir Babanın Beş Kızıyla İmtihanı

Dizinin merkezinde hayatı boyunca binlerce çiftin nikâhını kıyarak bir rekor kıran emektar nikah memuru Mesut Bahtiyar yer alıyor. Yıllarca başkalarının mutluluğuna şahitlik eden ve yuvalar kuran Mesut'un işi sıra birbirinden tamamen farklı karakterlere, hayallere ve renklere sahip beş kızına gelince hiç de kolay olmayacaktır. Aile bağlarını, aşkın zorluklarını, sürpriz karşılaşmaları ve yeni başlangıçları samimi bir dille ele alan dizi izleyicilere hem duygusal hem de neşeli anlar vaat ediyor.

Yıldızlar Geçidi Oyuncu Kadrosu Ve Vizyon Tarihi

Geniş ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Evlilik Güzeldir'de Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir, Berk Bakioğlu, Yusuf Çim, Nilsude Albayrak, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm, Anastasia Geptina ve Yıldız Kültür gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Büyük bir merakla beklenen Evlilik Güzeldir 7 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak.