Altın Biber Festivali’nde Manuş Baba Fırtınası!

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen 11. Uluslararası Altın Biber Festivali, bu yıl da renkli ve hareketli görüntülere sahne oldu. Festivalin en çok beklenen isimlerinden biri ise Manuş Baba’ydı. Sevilen sanatçı, sahneye çıktığı andan itibaren alanı dolduran kalabalığı coşturdu.

Akşam saatlerinde başlayan konserde Manuş Baba, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Sanatçıyı dinlemek isteyen binlerce kişi festival alanına akın edince ortaya oldukça kalabalık ve enerjik görüntüler çıktı.

Binlerce Kişi Hep Bir Ağızdan Söyledi

Manuş Baba’nın sahne performansı boyunca festival alanında büyük bir coşku vardı. Hayranları, sanatçının sevilen parçalarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Şarkılar yükseldikçe kalabalığın enerjisi de arttı. Konser boyunca telefonlarını çıkarıp o anları kaydedenler de oldu. Yenişehir’de festival heyecanına müzik de eklenince ortaya unutulmaz bir gece çıktı.

Başkan Özel’den Manuş Baba’ya Sürpriz

Konser öncesinde Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de Manuş Baba ile bir araya geldi. Başkan Özel, ilçenin önemli değerlerinden olan ve Avrupa ile dünya ülkelerine ihraç edilen Yenişehir biberlerinden oluşan özel bir sunum hazırladı.

Buluşmanın en renkli detayı ise festivalin simgesi haline gelen “Altın Biber” temalı pasta oldu. Başkan Özel, hazırlanan pastayı Manuş Baba’ya ikram etti.

“Müthiş Coşku Dolu Bir Kalabalık Var”

Festivalden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ercan Özel, Manuş Baba’yı Yenişehir’de ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Özel, konser alanında müthiş bir coşku olduğunu belirterek festivale katılan herkese teşekkür etti.

Manuş Baba’nın sevilen şarkılarını seslendirmesiyle devam eden konser, gecenin sonunda alkışlarla tamamlandı. Yenişehir’de binlerce kişinin buluştuğu gece, festivalin en hareketli anlarından biri olarak hafızalarda kaldı.