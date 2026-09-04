Kurtuluş Kuş Sahneyi Terk Etti! Konserde Arbede Çıktı

Kurtuluş Kuş’un Malatya konserinde sahne ve seyirci arasındaki mesafe krize neden oldu. Ünlü şarkıcı sahneyi terk edince alanda arbede çıktı.

Kurtuluş Kuş Sahneyi Terk Etti! Konserde Arbede Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-09-2026 11:07

Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş’un Malatya’da verdiği konser, gecenin ilerleyen dakikalarında hiç beklenmedik bir şekilde yarıda kaldı. Bir derneğin etkinliği kapsamında sahneye çıkan Kuş, seyircilerle arasında bırakılan mesafeye tepki gösterdi. Konser alanındaki görüntüler kısa sürede gündem oldu.

İddiaya göre sahneyle seyircilerin bulunduğu bölüm arasına yaklaşık 200 metrelik bir mesafe bırakıldı. Üstelik bu alanda sandalyelerin bulunduğu bir protokol bölümü de oluşturuldu. Kuş ise daha yakın, daha samimi ve seyirciyle iç içe bir konser vermek istedi.

“Engeller Kaldırılsın” Talebi Karşılanmadı

Kurtuluş Kuş’un organizasyon yetkililerinden aradaki engellerin kaldırılmasını istediği öne sürüldü. Ancak sanatçının bu talebinin karşılık bulmaması üzerine ortam bir anda gerildi.

İddiaya göre Kuş, sahneden yaptığı açıklamada, “Oradaki insanlar buraya gelmediği sürece ben iniyorum” diyerek tepkisini dile getirdi. Ardından da konserini tamamlamadan sahneden ayrıldı.

Sahneyi Terk Edince Ortalık Karıştı

Kuş’un sahneden inmesinin ardından konser alanında tansiyon daha da yükseldi. Bazı seyirciler ile etkinlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Başta sözlü olarak başlayan gerginlik, kısa süre içinde arbedeye dönüştü.

Yaşananlar nedeniyle konser alanında bir süre hareketli dakikalar yaşanırken, gecenin müzikten çok yaşanan krizle hatırlanacağı görüldü.

Konser Yarım Kaldı

“Sevmedim Deme”, “Rüya Gibi”, “Baba Yak”, “Karalaya Karalaya”, “Nabız” ve “Manolya” gibi şarkılarıyla tanınan Kurtuluş Kuş’un konserinin neden yarıda kaldığıyla ilgili iddialar sosyal medyada da konuşulmaya başlandı.

Gecede yaşananların ardından gözler organizasyon tarafına çevrilirken, olayla ilgili yeni bir açıklama yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.

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