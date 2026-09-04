Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu Karadeniz’i Sallayacak!

Türkiye’nin turizm değerlerini dünyaya tanıtmak için hazırlanan Go Türkiye Mini Dizileri, yeni projesiyle bu kez rotasını Doğu Karadeniz’e çevirdi. “Kalbimin Rotası Karadeniz” adlı mini dizi, bölgenin nefes kesen doğasını, kültürünü ve kendine özgü yaşamını romantik bir hikâyeyle buluşturuyor.

Başrollerini Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu’nun paylaştığı yapımda, Karadeniz’in doğal güzellikleri adeta hikâyenin başrol oyuncularından biri oluyor. Doğa, macera, gastronomi ve romantizm bir araya gelirken, izleyici de bölgeyi farklı bir gözle keşfetme fırsatı buluyor.

Üç Şehirde Masalsı Bir Yolculuk

Çekimleri Trabzon, Rize ve Artvin’de gerçekleştirilen mini dizi, bölgenin en dikkat çeken noktalarını ekrana taşıyor. Yolculuk Uzungöl ve Sümela Manastırı’ndan başlıyor, Rize’nin yemyeşil çay bahçeleri ve Ayder Yaylası’yla devam ediyor.

Fırtına Vadisi, Zilkale, Mençuna Şelalesi ve Borçka Karagöl de hikâyenin durakları arasında yer alıyor. Yaylalar, vadiler, şelaleler ve göller, dizinin görsel dünyasını iyice zenginleştiriyor.

Karadeniz Dünyaya Açılıyor

“Kalbimin Rotası Karadeniz”, sadece güzel manzaralar göstermekle kalmıyor. Bölgenin yemeklerini, kültürünü, günlük yaşamını ve farklı seyahat deneyimlerini de hikâyenin içine yerleştiriyor. Böylece Doğu Karadeniz’in ruhu, uluslararası izleyiciyle daha samimi bir şekilde buluşuyor.

Go Türkiye Mini Dizileri ise bugüne kadar 9 milyar gösterim ve 5,5 milyarı aşan izlenmeye ulaşmış durumda. Yeni yapımla birlikte hedef, Karadeniz’in güzelliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve izleyicide Türkiye’ye gelme isteği uyandırmak.

Sky Film imzası taşıyan dizinin yapımcılığını Emre Oskay, senaristliğini Emre Kavuk, yönetmenliğini ise Ketche üstleniyor. Yapım, Karadeniz’in eşsiz atmosferini romantik bir hikâyeyle dünyaya anlatmaya hazırlanıyor.