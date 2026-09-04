Minik Elay Okula Başladı! Aslı Enver’in Paylaşımı Olay Oldu

Aslı Enver’in kızı Elay için heyecanlı gün geldi. Ünlü oyuncu, minik kızının anaokulundaki ilk gününden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Anne-kız için oldukça özel olan bu gün, Enver’in paylaşımıyla daha da anlamlı hale geldi.

42 yaşındaki oyuncunun paylaştığı fotoğraflarda Elay’ın okul heyecanı dikkat çekti. Kızının yeni bir döneme başlamasının mutluluğunu yaşayan Aslı Enver ise bu özel anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

“Başarmanın Mutluluğu”

Aslı Enver, yaptığı paylaşımın altına duygularını anlatan kısa ama anlamlı bir not da ekledi. Ünlü oyuncu, “Okulun ilk gününü başarmanın mutluluğu” sözleriyle kızının ilk gününü geride bırakmanın sevincini dile getirdi.

Anne olarak Elay’ın ilk okul gününe tanıklık eden Enver’in bu paylaşımı, takipçilerinden de büyük ilgi gördü. Özellikle çocuklarının büyümesine tanıklık eden anne ve babalar, Enver’in heyecanını kolayca anlayabilecekleri bir an yaşadı.

Elay’ın Büyüme Yolculuğundan Yeni Bir Kare

Aslı Enver, özel hayatını her ne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman kızı Elay’la ilgili güzel anlarını sosyal medya üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Bu kez de kızının hayatındaki önemli dönüm noktalarından birini takipçilerine gösterdi.

Elay’ın anaokuluna başlaması, Enver ve eşi Berkin Gökbudak için de yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Çift, 2022 yılında hayatlarını birleştirmiş, bir yıl sonra da kızları Elay’ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Şimdi ise minik Elay okul sıralarıyla tanıştı. Aslı Enver’in paylaştığı bu özel kareler, küçük kızın büyüme yolculuğundan tatlı bir anı olarak hafızalarda yerini aldı.