Tuzlu Kahve'den Efsane Diziye Akıllıca Gönderme: "Ne Kuzey'i Ne Güney'i İsmini Pusula Koyun!"

Star TV ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Tuzlu Kahve izleyicilerine yaşattığı nostaljik sürprizlere bir yenisini daha ekledi!

Daha önce Doktorlar ve Kavak Yelleri gibi Türk televizyon tarihine damga vuran fenomen yapımlarla kurduğu tatlı köprülerle adından söz ettiren dizi son bölümünde bu kez unutulmaz efsane Kuzey Güney'e zekice bir selam çaktı. Sahnedeki o diyaloglar sosyal medyayı saniyeler içinde salladı.

"İsmini 'Pusula' Koyun Olsun Bitsin!"

Tuzlu Kahve dizisinde “Kuzey Güney” göndermesi.



“Kuzey Güney”in jenerik müziğinin çalmasının ardından Buğra Gülsoy, telefonu Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Kuzey karakterinin ikonik telefon tutuşunu taklit ederek tuttu.pic.twitter.com/6DuaGXv355 — Onedio (@onedio) September 30, 2026

Dizinin son bölümünde karakterler arasında geçen sohbet sırasında Kuzey ve Güney isimlerinin peş peşe telaffuz edilmesi ekran başındakileri ışık hızıyla 2010'lu yıllara götürdü. Sahnenin merkezindeki Buğra Gülsoy izleyicileri tebessüm ettirirken asıl golü atan isim ise usta oyuncu Binnur Kaya oldu.

İsim tartışmasının alevlendiği o anlarda Binnur Kaya'nın yapıştırdığı "Ne Kuzey'i ne Güney'i... İsmini 'Pusula' koyun olsun bitsin!" repliği izleyicileri kahkahaya boğdu. Kuzey, Güney ve Pusula kelimeleri üzerinden yapılan bu akıl dolu gönderme gecenin en çok paylaşılan videosu haline geldi.

Buğra Gülsoy'un Unutulmaz Güney Tekinoğlu Geçmişine Şık Bir Saygı Duruşu!

Bu eğlenceli anları asıl özel ve anlamlı kılan detay ise şüphesiz sahnede bizzat Buğra Gülsoy'un yer alıyor oluşuydu. Zamanında Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı ve fırtınalar estiren Kuzey Güney dizisindeki o efsane Güney Tekinoğlu karakterine yapılan bu ince jest, dizi severler tarafından tam bir zarafet örneği olarak görüldü.

Eski efsane dizilerin hatıralarını günümüz senaryosuna ustalıkla yediren Tuzlu Kahve bu tür detaylarla izleyicinin kalbini çalmaya devam ediyor. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Türk dizi tarihinden daha hangi efsane yapımlara selam gönderilecek?