Tuzlu Kahve'den Efsane Diziye Akıllıca Gönderme: "Ne Kuzey'i Ne Güney'i İsmini Pusula Koyun!"

Tuzlu Kahve'nin son bölümünde Kuzey Güney dizisine eğlenceli bir gönderme yapıldı. Binnur Kaya'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Tuzlu Kahve'den Efsane Diziye Akıllıca Gönderme:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2026 13:10

Star TV ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Tuzlu Kahve izleyicilerine yaşattığı nostaljik sürprizlere bir yenisini daha ekledi!

Daha önce Doktorlar ve Kavak Yelleri gibi Türk televizyon tarihine damga vuran fenomen yapımlarla kurduğu tatlı köprülerle adından söz ettiren dizi son bölümünde bu kez unutulmaz efsane Kuzey Güney'e zekice bir selam çaktı. Sahnedeki o diyaloglar sosyal medyayı saniyeler içinde salladı.

"İsmini 'Pusula' Koyun Olsun Bitsin!"

Dizinin son bölümünde karakterler arasında geçen sohbet sırasında Kuzey ve Güney isimlerinin peş peşe telaffuz edilmesi ekran başındakileri ışık hızıyla 2010'lu yıllara götürdü. Sahnenin merkezindeki Buğra Gülsoy izleyicileri tebessüm ettirirken asıl golü atan isim ise usta oyuncu Binnur Kaya oldu.

İsim tartışmasının alevlendiği o anlarda Binnur Kaya'nın yapıştırdığı "Ne Kuzey'i ne Güney'i... İsmini 'Pusula' koyun olsun bitsin!" repliği izleyicileri kahkahaya boğdu. Kuzey, Güney ve Pusula kelimeleri üzerinden yapılan bu akıl dolu gönderme gecenin en çok paylaşılan videosu haline geldi.

Buğra Gülsoy'un Unutulmaz Güney Tekinoğlu Geçmişine Şık Bir Saygı Duruşu!

Bu eğlenceli anları asıl özel ve anlamlı kılan detay ise şüphesiz sahnede bizzat Buğra Gülsoy'un yer alıyor oluşuydu. Zamanında Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı ve fırtınalar estiren Kuzey Güney dizisindeki o efsane Güney Tekinoğlu karakterine yapılan bu ince jest, dizi severler tarafından tam bir zarafet örneği olarak görüldü.

Eski efsane dizilerin hatıralarını günümüz senaryosuna ustalıkla yediren Tuzlu Kahve bu tür detaylarla izleyicinin kalbini çalmaya devam ediyor. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Türk dizi tarihinden daha hangi efsane yapımlara selam gönderilecek?

Benzer Haberler
Burcu Kara'dan Star TV'nin Final Kararına Olay Gönderme: Burcu Kara'dan Star TV'nin Final Kararına Olay Gönderme: "Çirkin Gibisi Çok Nadir Gelir"
Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama
Bileğindeki Detay Dikkat Çekti: Çağlar Ertuğrul'un Saatinin Değeri Dudak Uçuklattı! Bileğindeki Detay Dikkat Çekti: Çağlar Ertuğrul'un Saatinin Değeri Dudak Uçuklattı!
Metin Şentürk Ameliyattan Sonra Sahneye Çıktı: Metin Şentürk Ameliyattan Sonra Sahneye Çıktı: "Ölüm Sizin Dirinize Yeter Manyaklar!"
Taşacak Bu Deniz'in Emriye Hala'sı Ayla Baki Survivor Yarışmacısının Halası Çıktı! Taşacak Bu Deniz'in Emriye Hala'sı Ayla Baki Survivor Yarışmacısının Halası Çıktı!
Hababam Sınıfı'nın Unutulmaz Karakterlerini Kimler Seslendirdi? Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Hababam Sınıfı'nın Unutulmaz Karakterlerini Kimler Seslendirdi? Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi
  • 28-09-2026 18:01

Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!
  • 29-09-2026 09:56

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu:
  • 28-09-2026 12:08

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu: "Kuzum Buz Gibiydi!"

Zeki Müren'in Yıllar Önceki Hastane Görüntüleri Ortaya Çıktı:
  • 28-09-2026 15:18

Zeki Müren'in Yıllar Önceki Hastane Görüntüleri Ortaya Çıktı: "Çelik Gibi, Demir Gibiyim!"

Hadise'ye Benzediğini İddia Eden Tesettürlü Kadın Gündem Oldu: Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
  • 29-09-2026 12:34

Hadise'ye Benzediğini İddia Eden Tesettürlü Kadın Gündem Oldu: Sosyal Medyayı İkiye Böldü!