Bileğindeki Detay Dikkat Çekti: Çağlar Ertuğrul'un Saatinin Değeri Dudak Uçuklattı!

Başarılı oyunculuk kariyeri, yer aldığı projelerdeki güçlü performansları ve beyefendi duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Çağlar Ertuğrul bu kez oyunculuk performansıyla değil günlük hayatında tercih ettiği lüks bir aksesuarla adından söz ettirdi. Son olarak Çirkin dizisinde Kadir Tunalı karakterine hayat veren yakışıklı oyuncunun bir restoranda yemek yerken çekilen fotoğrafındaki saat detayı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İlk bakışta sıradan bir aksesuar gibi duran saatin piyasa değerinin yaklaşık 2,2 milyon TL olduğu iddia edildi.

Audemars Piguet Marka Saati Dikkat Çekti

Lacivert üstü ve şık gözlükleriyle bir yemek masasında objektiflere takılan Çağlar Ertuğrul'un bileğindeki metal bilezikli saat keskin gözlerden kaçmadı. Paylaşılan görsellerde lüks saat markası Audemars Piguet'ye ait olduğu görülen aksesuarın markanın ikonik serilerinden Royal Oak Chronograph tasarımını işaret ettiği belirtildi.

Sekizgen çerçevesi, çelik bileziği ve kadranındaki küçük kronograf göstergeleriyle dikkat çeken saatin fiyat etiketinin milyonları bulduğu ortaya çıktı. Benzer tasarıma ve özelliklere sahip bu lüks modelin ikinci el platformlarındaki ilanlarında 2 milyon 192 bin 834 TL gibi rakamlarla alıcı bulduğu görülürken fotoğraftaki tutarın piyasa değerleriyle birebir örtüştüğü anlaşıldı. Saatin üretim yılı, kondisyonu ve orijinal kutu-belge gibi detayların fiyat üzerinde değişkenlik yaratabileceği bilinse de Ertuğrul'un bileğindeki bu ihtişamlı aksesuar hayranlarından ve magazin kulislerinden büyük ilgi gördü.