Hababam Sınıfı'nın Unutulmaz Karakterlerini Kimler Seslendirdi? Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Yıllardır televizyon ekranlarında izlediğimiz Hababam Sınıfı filmlerinin bazı detayları, aradan geçen onca zamana rağmen şaşırtmaya devam ediyor. Karakterlerin yüzlerini ezbere biliyoruz, repliklerini çoğu zaman oyuncularıyla birlikte hatırlıyoruz. Fakat ekranda gördüğümüz bazı oyuncuların sesi aslında bambaşka sanatçılara aitti.

Üstelik bu isimler arasında Türk sinemasının ve tiyatrosunun çok tanınan oyuncuları bulunuyor. Şener Şen, Pekcan Koşar ve Gazanfer Özcan da Hababam Sınıfı'nın seslendirme kadrosunda yer alan isimlerden.

Tulum Hayri'yi Şener Şen Seslendirmiş

Cem Gürdap'ın canlandırdığı Tulum Hayri, Hababam'ın öğrencileri arasında yer alan karakterlerden biriydi. Karakterin özellikle ilk filmde duyduğumuz sesiyse bugün bambaşka bir rolle hatırladığımız Şener Şen'e ait.

Şener Şen, 1975 yapımı Hababam Sınıfı filminde Tulum Hayri'yi seslendirdi. İlginç olan ayrıntı bununla da sınırlı değil. Şener Şen aynı filmde Veysel Efendi'yi de seslendirdi. Yani bugün serinin en unutulmaz karakterlerinden Badi Ekrem'i canlandırmasıyla hatırladığımız Şener Şen, Hababam Sınıfı ünlü Yeşilçam filmlerinde seslendirme sanatçısı olarak karşımıza çıktı.

Tulum Hayri'nin sonraki filmlerdeki seslendirmelerinde ise Dinçer Çekmez'in de görev aldığı görülüyor. Bu yüzden karakterin tüm seri boyunca yalnızca Şener Şen tarafından seslendirildiğini söylememiz doğru olmaz.

Damat Ferit'in Sesi Pekcan Koşar'a Ait

Tarık Akan'ın hayat verdiği Damat Ferit de kendi sesiyle hatırladığımız karakterlerden biri gibi görünse de filmde durum farklı. Damat Ferit'in seslendirmesini usta oyuncu Pekcan Koşar yaptı.

Paşa Nuri'nin sesiyse Mümtaz Ener'e ait. Ayrıca Coğrafya Hocası Rıza Tüzün, Domdom Ali Türken Tekin, Edebiyat Öğretmeni Kamran Usluer, Doktor Ünal Gürel, Bozum Cahit'se Erhan Yazıcıoğlu tarafından seslendirilmiş.

Akil Hoca'yı Kim Seslendirdi?

Bir diğer şaşırtıcı eşleşme ise Akil Hoca'da karşımıza çıkıyor. Akil Öztuna'nın canlandırdığı Akil Hoca'yı, Türk tiyatrosunun ve televizyonunun sevilen isimlerinden Gazanfer Özcan seslendirdi.

Gazanfer Özcan'ın adı hem Hababam Sınıfı hem Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmlerinin seslendirme kadrolarında Akil Öztuna'nın sesi olarak yer alıyor.

Yıllar sonra tekrar tekrar izlediğimiz bu filmler, oyunculuk kadar döneminin güçlü seslendirme geleneğiyle de dikkat çekiyor. Ekranda gördüğümüz yüzle duyduğumuz sesin farklı isimlere ait olduğunu öğrenmek, Hababam Sınıfı'nı yeniden izlerken ayrıntılara biraz daha dikkat etmemize yetiyor.