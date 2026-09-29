Hadise'ye Benzediğini İddia Eden Tesettürlü Kadın Gündem Oldu: Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Türk pop müzik sahnesinin en parıltılı, en iddialı ve attığı her adımla magazin kulislerini meşgul eden isimlerinin başında gelen Hadise bu kez sahnelerdeki performansıyla değil sosyal medyada ortaya çıkan bir benzerlik vakasıyla gündemin ta tepesine yerleşti. Sosyal medya platformlarında son dönemin en popüler akımlarından biri haline gelen 'ünlüye benzerlik' furyasına katılan bir kadın kullanıcının iddiası kısa sürede milyonlarca kez izlenerek kullanıcıları adeta iki farklı kampa ayırdı. Kimi sosyal medya kullanıcıları "Kimin ikizi olduğunu bilmesek kardeş sanacağız" derken kimileri ise benzerliği bulabilmek için epey bir hayal gücüne ihtiyaç duyulduğunu savundu.

Sahne Işıklarından Sosyal Medyanın Dilinde Olan Tarzına Hadise Rüzgarı

Türkiye'nin pop müziğindeki en güçlü kadın seslerinden biri olan Hadise'yi yıllardır yalnızca dillerden düşmeyen şarkılarıyla değil sahne kostümleri, iddialı dansları, saç ve makyaj tercihleriyle de konuşuyoruz. Sosyal medya hesaplarını son derece aktif kullanan ve milyonlarca takipçisinin markajında olan güzel şarkıcı kendine has karakteristik yüz hatlarıyla da tanınıyor. Haliyle sokakta ya da sosyal medyada Hadise'ye benzetilen birinin ortaya çıkması magazin severlerin ve platform kullanıcılarının gözünden kaçmıyor.

Son zamanlarda internet aleminde sıkça karşımıza çıkan "Bana şu ünlüye benziyorsun diyorlar" akımı bu kez adeta taşları yerinden oynattı. Kimi benzerliklerde kullanıcılar hayretler içerisinde kalıp hak verirken kimilerinde ise "Neresi benziyor Allah aşkına?" sorusu eşliğinde uzun tartışmalar kopuyor. İşte bu kez benzerlik piyangosunun vurduğu o ünlü isim doğrudan Hadise oldu ve kıyamet de tam o an kopmaya başladı.

"Hadise'nin Tesettürlü Hali Gibisin" Notuyla Paylaştı

TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında hızla yayılan videoda genç bir kadın kendisine çevresinden ve takipçilerinden sık sık "Hadise'nin tesettürlü hali gibisin" şeklinde yorumlar aldığını belirtti. Bu iddiayı kendi hesaplarında oylamaya sunan kadın kendi fotoğrafını ve yüz hatlarını ünlü popçunun bir karesiyle yan yana getirdiği bir video paylaştı. Paylaşımın üzerine düştüğü "Bana Hadise'nin tesettürlü hali gibisin dediler?" notu ise kısa sürede binlerce etkileşimin fitilini ateşledi.

Giyim ve başörtüsü tarzı açısından pop yıldızından tamamen farklı bir çizgide olan genç kadının yüz hatlarındaki bazı benzerlikler iki görüntüyü yan yana getirenleri adeta şoke etti. Özellikle göz yapısı, dudak şekli ve makyaj tercihleri üzerinden bir benzerlik kuran birçok kullanıcı iki kadının adeta ikiz kadar birbirine benzediğini savunarak övgü dolu yorumlar yaptı.

Sosyal Medya Kullanıcıları İki Kamp Arasında Kaldı

Paylaşımın binlerce kişiye ulaşmasıyla birlikte yorumlar kutuplara ayrıldı. Bir grup kullanıcı benzerliğin şaşırtıcı düzeyde yüksek olduğunu belirterek "İlk baktığımda Hadise sandım", "Kayıp ikizi gibi resmen", "Makyaj tarzı ve bakışlar birebir aynı" şeklinde destekleyici yorumlarda bulundu. Öte yandan duruma mesafeli yaklaşan diğer kesim ise iki kadın arasında uzaktan yakından bir benzerlik olmadığını insanların sadece saçma bir benzetme peşinde koştuğunu savunarak "Benzerliği bulabilmek için mikroskop lazım", "Hiçbir alakası yok tamamen abartı" diyerek tepki gösterdi.

Magazin kulislerinde ve sosyal medyanın dalgalı denizlerinde günün en çok konuşulan olaylarından biri haline gelen bu ilginç benzerlik vakası internet kullanıcılarının hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.