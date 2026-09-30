Metin Şentürk Ameliyattan Sonra Sahneye Çıktı: "Ölüm Sizin Dirinize Yeter Manyaklar!"

Türk müzik dünyasının en neşeli, en azimli ve kendine has mizah anlayışıyla her daim yüzleri güldüren ismi Metin Şentürk sevenlerini hem korkutan hem de kahkahaya boğan bir olayla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırılan ve safra kesesi operasyonu geçiren 60 yaşındaki usta sanatçı ameliyattan çıkar çıkmaz sahnelere geri döndü. Ankara'da dostu Hakan Altun'un konserine konuk olan Şentürk hakkında çıkan asılsız ölüm haberlerine ve sağlık durumuna getirdiği esprili yorumlarla geceye damga vurdu.

"Göz Zevkinizi Bozmamak Adına..." Diyerek Duyurmuştu

Birkaç gündür çektiği aşırı sancılar nedeniyle doktorların kapısını çalan Metin Şentürk yapılan tetkiklerin ardından ameliyat masasına yatarak safra kesesini aldırmıştı. Hayranlarını endişelendirmemek ve doğru haberi ilk ağızdan vermek için sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan sanatçı "Bu haberi göz zevkinizi bozmamak adına görüntülü olarak paylaşmıyorum" diyerek yine kendine has mizahını konuşturmuştu. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve kısa sürede aralarına döneceğini belirten Şentürk'ün bu paylaşımı binlerce geçmiş olsun mesajı almıştı.

Ankara Sahnesinde Mizah Şov

Ameliyattan sağ salim çıkan ve iyileşir iyileşmez soluğu sahnede alan Metin Şentürk Ankara'da Hakan Altun'un konuğu olarak hayranlarının karşısına çıktı. Sahneye adım atar atmaz her zamanki enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini gösteren sanatçı, görme engeliyle ilgili yaptığı "Işıkları kapatsın da şartları eşitlesin" esprisiyle salonu kahkahaya boğdu.

Sosyal medyada kendisi hakkında yayılan asılsız ölüm iddialarına da sert ama bir o kadar mizahi bir dille yanıt veren Şentürk hayranlarının yüreğine su serpti. Çıkan spekülasyonlara esprili bir dille tepki gösteren ünlü sanatçı sahnedeki o unutulmaz çıkışında şu ifadeleri kullandı:

"He öldüm be. Ruhum size şarkı söylüyor... Benim ölüm sizin dirinize yeter manyaklar!"

Üç yaşında görme yetisini kaybetmesine rağmen Ferrari ile hız rekorları kıran müziğin ve hayatın her alanında engelleri tek tek aşan Metin Şentürk'ün bu neşeli ve dirayetli duruşu konseri izleyenlerden ve sosyal medyadaki takipçilerinden büyük alkış aldı. Sağlık durumunun son derece iyi olduğu görülen usta sanatçının sahnelere hızlı dönüşü sevenleri için en büyük hediye oldu.