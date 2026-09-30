Taşacak Bu Deniz'in Emriye Hala'sı Ayla Baki Survivor Yarışmacısının Halası Çıktı!

Taşacak Bu Deniz dizisinin Emriye Hala'sı Ayla Baki Yücesoy, Survivor 2018'de yarışan Anıl Berk Baki'nin halası çıktı. Yeni sezon 2 Ekim'de TRT 1'de!

Taşacak Bu Deniz'in Emriye Hala'sı Ayla Baki Survivor Yarışmacısının Halası Çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2026 14:12

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni ve büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz soluk kesen 2 sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezon fragmanında yer alan dağları havaya uçurduğu o müthiş sahnesiyle daha ilk bölüm yayınlanmadan sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına giren Emriye Hala karakteri şimdiden sezonun en iddialı figürlerinden biri oldu. Koçari ailesine katılan ve Adil'in (Ulaş Tuna Astepe) hem halası hem de süt annesi olan sert kararlı Karadeniz kadını Emriye'yi canlandıran usta oyuncu hakkında ortaya çıkan bir gerçek ise herkesi şoke etti. Karakteri başarıyla hayata geçiren Ayla Baki Yücesoy'un ekranların yakından tanıdığı ünlü bir Survivor yarışmacısının halası olduğu öğrenildi.

Gerçek Hayattaki Yeğeni Survivor'ın Unutulmaz İsmi Çıktı

Dizide Adil'in halası rolüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Ayla Baki Yücesoy'un gerçek hayattaki yeğeni televizyon dünyasının aşina olduğu bir isim çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük yankı uyandıran bilgilere göre başarılı oyuncu Anıl Berk Baki'nin halası!

Survivor tarihinin en dikkat çekici sezonlarından biri olan Survivor 2018'de Gönüllüler takımında sergilediği performans ada yaşamındaki duruşu ve mücadelesiyle hafızalara kazınan Anıl Berk Baki aynı zamanda Galatasaray Lisesi mezunu olması ve milli takım düzeyindeki yelken kariyeriyle de tanınıyordu. Tiyatro ve sinema dünyasının başarılı ismi Ayla Baki Yücesoy ile sevilen sporcu Anıl Berk Baki arasındaki bu akrabalık bağı hayranları tarafından büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla karşılandı.

Taşacak Bu Deniz Yeni Sezonuyla 2 Ekim Cuma Günü TRT 1'de

Kan davasıyla birbirinden kopan Koçari ve Furtuna ailelerinin nefes kesen mücadelesini ve imkansız seçimleri konu alan Taşacak Bu Deniz bomba gibi bir sezon açılışına hazırlanıyor. İlk sezon finalinde sevdikleri arasında sıkışıp kalan Adil'in vereceği karar merakla beklenirken hikayeye dahil olan Emriye Hala'nın dengeleri nasıl altüst edeceği şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

Ayla Baki Yücesoy'un güçlü oyunculuğu ve sürpriz aile bağlarıyla gündemden düşmeyen dizi 2 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Benzer Haberler
Burcu Kara'dan Star TV'nin Final Kararına Olay Gönderme: Burcu Kara'dan Star TV'nin Final Kararına Olay Gönderme: "Çirkin Gibisi Çok Nadir Gelir"
Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama
Bileğindeki Detay Dikkat Çekti: Çağlar Ertuğrul'un Saatinin Değeri Dudak Uçuklattı! Bileğindeki Detay Dikkat Çekti: Çağlar Ertuğrul'un Saatinin Değeri Dudak Uçuklattı!
Metin Şentürk Ameliyattan Sonra Sahneye Çıktı: Metin Şentürk Ameliyattan Sonra Sahneye Çıktı: "Ölüm Sizin Dirinize Yeter Manyaklar!"
Hababam Sınıfı'nın Unutulmaz Karakterlerini Kimler Seslendirdi? Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Hababam Sınıfı'nın Unutulmaz Karakterlerini Kimler Seslendirdi? Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
Doktor Olacaktı Oyuncu Oldu! Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice Sultan'ı Selma Ergeç'in Şaşırtan Hikayesi Doktor Olacaktı Oyuncu Oldu! Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice Sultan'ı Selma Ergeç'in Şaşırtan Hikayesi
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi
  • 28-09-2026 18:01

Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!
  • 29-09-2026 09:56

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu:
  • 28-09-2026 12:08

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu: "Kuzum Buz Gibiydi!"

Zeki Müren'in Yıllar Önceki Hastane Görüntüleri Ortaya Çıktı:
  • 28-09-2026 15:18

Zeki Müren'in Yıllar Önceki Hastane Görüntüleri Ortaya Çıktı: "Çelik Gibi, Demir Gibiyim!"

Hadise'ye Benzediğini İddia Eden Tesettürlü Kadın Gündem Oldu: Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
  • 29-09-2026 12:34

Hadise'ye Benzediğini İddia Eden Tesettürlü Kadın Gündem Oldu: Sosyal Medyayı İkiye Böldü!