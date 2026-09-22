Tuzlu Kahve’de Yıllar Sonra Gelen Şok! Elit Bir Anda Ela Oldu

Tuzlu Kahve’nin 4. bölüm 3. tanıtımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Elit’in bir anda Ela’ya dönüşmesi ve Levent’le karşılaşması izleyicileri şaşkına çevirdi.

Tuzlu Kahve’de Yıllar Sonra Gelen Şok! Elit Bir Anda Ela Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2026 18:18

Star’ın yeni dizisi Tuzlu Kahve bu akşam 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ancak bölüm yayınlanmadan önce gelen 3. tanıtım sosyal medyada ortalığı hareketlendirdi. Özellikle yıllardır beklenen bir sahnenin ortaya çıkması dizi hayranlarını heyecanlandırdı.

Tanıtımda Yasemin Ergene’nin canlandırdığı Elit karakterinin bir anda Ela’ya dönüşmesi ve yıllar sonra Levent’le karşılaşması dikkat çekiyor. Bu sahne dizinin yeni bölümüne damga vuracak gibi görünüyor.

Ela ve Levent Yeniden Karşı Karşıya

Hatırlayanlar bilir Doktorlar dizisinde Ela ve Levent karakterlerine hayat veren Yasemin Ergene ile Kutsi yıllar sonra yeniden aynı hikâyede buluşuyor. İkilinin 18 yıl aradan sonra karşı karşıya gelmesi eski dizi hayranlarını da geçmişe götürdü.

Tanıtımda Elit’in Ela’ya dönüşmesiyle birlikte ortaya çıkan bu sürpriz izleyicilerin uzun zamandır beklediği anlardan biri oldu. Özellikle Doktorlar dönemini hatırlayanlar sahnenin kendilerinde ayrı bir heyecan yarattığını söylüyor.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Tuzlu Kahve’nin 4. bölüm 3. tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede TT olan tanıtımın ardından izleyiciler heyecanlarını yorumlarla paylaştı.

Dizi hayranları “Bu sahneyi çok bekledik”, “Hepimiz bu anı bekliyorduk” ve “Yıllar geçti ama verdikleri o his hiç değişmedi” gibi yorumlar yaptı. Bazı izleyiciler ise dizinin bu sürprizle birlikte daha da konuşulacağını düşünüyor.

Tuzlu Kahve’nin Yeni Bölümünde Neler Olacak?

Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam ve Yasemin Ergene gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümünde gözler Elit ve Levent’in karşılaşmasına çevrildi. Bakalım bu buluşma hikâyede nasıl bir değişiklik yaratacak?

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