Bertuğ Yıldırım ve Eşi Paylaştı! Oğlu İlk Kez Böyle Görüldü

Bertuğ Yıldırım’ın eşi Oriana Correia Gomes oğulları Fernando Savaş’la verdikleri aile pozunu paylaştı. “En iyi takımım” notu dikkat çekti.

Bertuğ Yıldırım ve Eşi Paylaştı! Oğlu İlk Kez Böyle Görüldü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2026 18:27

Başakşehir’in milli futbolcusu Bertuğ Yıldırım ile Portekiz asıllı model eşi Oriana Correia Gomes, aile hayatlarından güzel bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Çiftin oğulları Fernando Savaş’la birlikte verdiği poz sosyal medyada ilgi gördü.

Fotoğrafı paylaşan Oriana Correia Gomes karesinin altına “En iyi takımım” notunu düştü. Bu samimi paylaşım genç çiftin takipçilerinden de kısa sürede beğeni ve yorum aldı.

Aileleri Büyüdü

Bertuğ Yıldırım ve Oriana Correia Gomes geçtiğimiz mart ayında hayatlarını birleştirmişti. Çift evliliklerinin ardından ailelerini büyütecekleri müjdesini de fazla bekletmeden paylaşmıştı.

Mayıs ayında bebek beklediklerini duyuran çift temmuz ayında oğullarını kucaklarına aldı. Minik oğullarına ise Fernando Savaş adını verdiler.

Oriana Correia Gomes zaman zaman eşi ve oğluyla birlikte geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine küçük mutluluklarını gösteriyor. Son aile fotoğrafı da bu paylaşımlara eklendi.

“En İyi Takımım”

Bir çiftlikte çekilen fotoğrafta Oriana Correia Gomes eşi ve oğluyla birlikte objektif karşısına geçti. Doğal ve sıcak görüntüsüyle dikkat çeken kareyi paylaşırken kullandığı “En iyi takımım” ifadesi de oldukça beğenildi.

Bertuğ Yıldırım da eşinin paylaşımını karşılıksız bırakmadı. Milli futbolcu fotoğrafın altına kırmızı kalp emojisi bırakarak eşine destek verdi.

Gomis Ailesiyle de Bağlantısı Var

Oriana Correia Gomes’in bir dönem Galatasaray forması giyen Fransız golcü Bafétimbi Gomis’in akrabası olduğu da biliniyor. Gomis çiftin nikâhının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Bertuğ Yıldırım ve Oriana Correia Gomes’i tebrik etmişti.

Şimdilerde oğulları Fernando Savaş’la birlikte yeni bir hayatın heyecanını yaşayan çift paylaşımlarıyla mutlu aile tablolarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

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