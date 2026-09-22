Dilan Çiçek Deniz’den Olay Aşk Pozu! Sevgilisiyle Sarmaş Dolaş

Dilan Çiçek Deniz katıldığı 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun gecede yalnız olmadığı da ortaya çıktı. Bir süredir birlikte olduğu müzisyen Birkan Nasuhoğlu da gece boyunca Deniz’e eşlik etti.

Çiftin geceden paylaştığı romantik anlar sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Dilan Çiçek Deniz sevgilisiyle olan özel bir karesini takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Aşklarını Böyle Paylaştı

Ünlü oyuncu Birkan Nasuhoğlu ile birlikte olduğu romantik anı Yedinci Ev grubunun “Aşık Oldum Bile” şarkısı eşliğinde paylaştı. Şarkının seçimi de paylaşımın havasına oldukça uydu.

Çiftin samimi görüntüsü takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Deniz’in bu paylaşımı ikilinin ilişkilerini artık daha rahat bir şekilde göz önünde yaşadığını da gösterdi.

“Mutluluktan Kilo Aldım”

Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz dönemde ilişkisi hakkında yaptığı açıklamayla da dikkat çekmişti. Özel hayatında her şeyin yolunda olduğunu anlatan oyuncu oldukça esprili bir ifadeyle mutluluğunu dile getirmişti.

Deniz insanların genellikle üzüldüklerinde kilo verdiğini söylediğini ancak kendisinin tam tersini yaşadığını belirterek “Mutluluktan kilo aldım diyebilirim” demişti.

Bu sözleriyle ilişkisinin kendisine iyi geldiğini açıkça anlatan oyuncu son paylaşımıyla da bu mutluluğu bir kez daha göstermiş oldu.

Gecenin En Romantik Anlarından Biri

Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu’nun ödül gecesindeki samimi halleri gecenin dikkat çeken detaylarından biri oldu. Oyuncunun sosyal medyada paylaştığı romantik kare ise ikilinin hayranlarını da mutlu etti.

Görünen o ki Deniz hem kariyerinde hem özel hayatında güzel bir dönem geçiriyor. Üstelik bunu takipçileriyle paylaşmaktan da pek çekinmiyor.