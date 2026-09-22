Dilan Çiçek Deniz’den Olay Aşk Pozu! Sevgilisiyle Sarmaş Dolaş

Dilan Çiçek Deniz ödül gecesinde kendisine eşlik eden sevgilisi Birkan Nasuhoğlu ile romantik anını paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz’den Olay Aşk Pozu! Sevgilisiyle Sarmaş Dolaş
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2026 18:34

Dilan Çiçek Deniz katıldığı 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun gecede yalnız olmadığı da ortaya çıktı. Bir süredir birlikte olduğu müzisyen Birkan Nasuhoğlu da gece boyunca Deniz’e eşlik etti.

Çiftin geceden paylaştığı romantik anlar sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Dilan Çiçek Deniz sevgilisiyle olan özel bir karesini takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Aşklarını Böyle Paylaştı

Ünlü oyuncu Birkan Nasuhoğlu ile birlikte olduğu romantik anı Yedinci Ev grubunun “Aşık Oldum Bile” şarkısı eşliğinde paylaştı. Şarkının seçimi de paylaşımın havasına oldukça uydu.

Çiftin samimi görüntüsü takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Deniz’in bu paylaşımı ikilinin ilişkilerini artık daha rahat bir şekilde göz önünde yaşadığını da gösterdi.

“Mutluluktan Kilo Aldım”

Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz dönemde ilişkisi hakkında yaptığı açıklamayla da dikkat çekmişti. Özel hayatında her şeyin yolunda olduğunu anlatan oyuncu oldukça esprili bir ifadeyle mutluluğunu dile getirmişti.

Deniz insanların genellikle üzüldüklerinde kilo verdiğini söylediğini ancak kendisinin tam tersini yaşadığını belirterek “Mutluluktan kilo aldım diyebilirim” demişti.

Bu sözleriyle ilişkisinin kendisine iyi geldiğini açıkça anlatan oyuncu son paylaşımıyla da bu mutluluğu bir kez daha göstermiş oldu.

Gecenin En Romantik Anlarından Biri

Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu’nun ödül gecesindeki samimi halleri gecenin dikkat çeken detaylarından biri oldu. Oyuncunun sosyal medyada paylaştığı romantik kare ise ikilinin hayranlarını da mutlu etti.

Görünen o ki Deniz hem kariyerinde hem özel hayatında güzel bir dönem geçiriyor. Üstelik bunu takipçileriyle paylaşmaktan da pek çekinmiyor.

Benzer Haberler
Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda! Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda!
Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi! Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi!
Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde! Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde!
Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam
Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: "Tarık'ın Büyük Dönüşümünü İzleyeceğiz!"
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-09-2026 18:21

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!