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TÜVTÜRK'ten son dakika açıklaması! Bunu yapmazsanız aracınız trafikten men edilecek

TÜVTÜRK'ten sürücülere kritik uyarı: Egzoz emisyon muayenesinden geçemeyen araçlar trafikten men edilebilir. Yeni düzenlemeyle birlikte araç sahiplerinin dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca, gezici muayene istasyonlarıyla muayene işlemleri daha kolay ve hızlı olacak.

TÜVTÜRK'ten son dakika açıklaması! Bunu yapmazsanız aracınız trafikten men edilecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-10-2023 15:27

Araç sürücülerinin dikkatine! TÜVTÜRK, son duyurusuyla egzoz emisyon muayenesinde önemli bir değişikliği resmi olarak ilan etti. Bu değişiklikle, egzoz emisyon muayenesinden başarılı bir sonuç alamayan sürücülerin araçları, trafikten çekilme riskiyle karşı karşıya.

Araç Sahiplerine Önemli Hatırlatma

Yeni uygulama hayata geçirildiği andan itibaren araç sahiplerinin muayene öncesi araçlarını detaylı bir şekilde kontrol etmeleri, özellikle egzoz sistemlerindeki aksam ve parçaların düzenli bakımını yaptırmaları büyük önem taşıyor.

Gezici Araç Muayene İstasyonlarıyla Yoğunluk Azalacak

TÜVTÜRK'ün bir diğer müjdeli haberi ise araç muayenesi için randevu almak isteyen sürücüler için. Gezici araç muayene istasyonlarıyla, 77 ilde sürücülere hizmet sunulacak. Bu istasyonlar sayesinde muayene noktalarındaki yoğunluk azalacak ve sürücüler için muayene süreci daha pratik ve düzenli bir hal alacak.

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