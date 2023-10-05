TÜVTÜRK'ten son dakika açıklaması! Bunu yapmazsanız aracınız trafikten men edilecek

Araç sürücülerinin dikkatine! TÜVTÜRK, son duyurusuyla egzoz emisyon muayenesinde önemli bir değişikliği resmi olarak ilan etti. Bu değişiklikle, egzoz emisyon muayenesinden başarılı bir sonuç alamayan sürücülerin araçları, trafikten çekilme riskiyle karşı karşıya.

Araç Sahiplerine Önemli Hatırlatma

Yeni uygulama hayata geçirildiği andan itibaren araç sahiplerinin muayene öncesi araçlarını detaylı bir şekilde kontrol etmeleri, özellikle egzoz sistemlerindeki aksam ve parçaların düzenli bakımını yaptırmaları büyük önem taşıyor.

Gezici Araç Muayene İstasyonlarıyla Yoğunluk Azalacak

TÜVTÜRK'ün bir diğer müjdeli haberi ise araç muayenesi için randevu almak isteyen sürücüler için. Gezici araç muayene istasyonlarıyla, 77 ilde sürücülere hizmet sunulacak. Bu istasyonlar sayesinde muayene noktalarındaki yoğunluk azalacak ve sürücüler için muayene süreci daha pratik ve düzenli bir hal alacak.