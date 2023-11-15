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Tuvana Türkay'dan itiraf: Ah Aşk şarkısını ona yazdım!

Metin Özülkü İle Müzik Molası’nın konuğu olan Tuvana Türkay'dan şaşırtan bir itiraf geldi.

Tuvana Türkay'dan itiraf: Ah Aşk şarkısını ona yazdım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2023 15:05

Başarılı oyuncu Tuvana Türkay Radyo Trio’da yayınlanan Metin Özülkü İle Müzik Molası’nın konuğu oldu.

İşte Tuvana Türkay'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

‘’Oyunculuk Mesleğim Müzik Hayatım’’

 ‘‘Oyunculuğa 9 yaşında başladım. Beni şarkıcı zannedenler var, oyunculuk mesleğim müzik hayatım insan ne olursa olsun hayatından vazgeçebilir mi?’’ 

‘’İtiraflarla Dolu Bir Program’’

‘’Ah Aşk şarkısını ona yazdım! Ağlaya zırlaya yazdığım bir şarkı bu. Anlatırken hala sesim titriyor. Bu kişinin yeri her zaman çok özel kalacak. Kim olduğu ölene kadar benim sırrım olacak.’’

‘’Oyuncu Arkadaşlarımla Enerjimiz Tutmuyordu’’

‘’Eskiden benimle yaşıt olan, çekişme içindeki oyuncu arkadaşlarımla bir türlü o enerjiyi tutturamıyordum. Ama Asuman Dabak uzun zamandır arkadaşım ve ikimizde birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Dilerim dostluğumuz hep böyle devam eder.’’

 

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