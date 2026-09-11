Tuvaliyle Meydan Okudu! Hayal Köseoğlu Sınırları Aştı

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncusu Hayal Köseoğlu yeteneklerini bu kez tuvale yansıtarak sanat dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Oyunculuktaki başarısını resim sanatına taşıyan ünlü isim uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk kişisel resim sergisi Kanzen’i İstanbul Fenerbahçe’deki Chi Art Gallery’de sanatseverlerin beğenisine sundu. Başarılı oyuncunun sergisi magazin ve sanat dünyasından yoğun ilgi gördü.

"Kadın ve Feminizm Benim İçin Çok Önemli"

Serginin açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mesut Yılmaz'a konuşan Hayal Köseoğlu eserlerinde işlediği derin temalar ve felsefi arka plan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Resimlerindeki ana fikrin kadın hakları ve toplumsal cinsiyet rolleri üzerine kurulu olduğunu belirten güzel oyuncu "Kadın ve feminizm benim için son derece önemli konular. Kadının sürekli yargılandığı baskı gördüğü ve ötekileştirildiği bir dünyada yaşıyoruz. Eserlerimde tam olarak bunu sembolize etmek istedim" ifadelerini kullandı.

Toplumsal Sorunlara Tuvaliyle Ses Oldu

Dünyanın ve özellikle belirli coğrafyaların kadınlar için ne kadar zorlu şartlar barındırdığına dikkat çeken ünlü oyuncu sanatın iyileştirici ve farkındalık yaratan gücünü kullandığını vurguladı. Eserleriyle kadının toplumdaki mücadelesini gözler önüne seren Köseoğlu "Genel olarak bazı coğrafyalarda, hatta tüm dünyada kadın olmanın getirdiği büyük zorluklar var. Bu sergide bahsettiğim ve çığlık attığım şey tam olarak bu" diyerek sanatıyla toplumsal bir mesaja imza attığını gösterdi.