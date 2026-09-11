"Artık Kurtulmak İstiyorum!" Yasemin Yürük’ten Kötü Haber

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun sevilen üyesi Yasemin Yürük, talihsiz bir kaza sonrası yaşadığı zorlu süreçle sevenlerini derinden üzdü. Düşerek ön kaval kemiğini kıran ve apar topar ameliyata alınarak bacağına platin takılan ünlü şarkıcı, iyileşme sürecinde yaşadığı dayanılmaz acıları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"Elektrik Çarpmaları Oluyor Acım Tarif edilemez"

Ameliyatın ardından acılarının dinmediğini belirten 39 yaşındaki başarılı isim, bacağındaki karıncalanma, his kaybı ve batma hissiyle mücadele ettiğini dile getirdi. Kırığın üzerinden iki ay geçmesine rağmen uykularının kaçtığını vurgulayan Yürük, "Karıncalanıyor, batıyor ve sanki kemiklerim büzüşüyor. Tabanımda ve üç parmağımda his yok. Ara ara elektrik çarpmaları oluyor, en kötüsü o. Artık aklımı kaçırmak üzereyim" sözleriyle yaşadığı dramı özetledi.

Yeniden Ameliyat Masasına Yatacak

Hastane odasından yaptığı son paylaşımla hayranlarını endişelendiren Yasemin Yürük, gelen yoğun mesajların ardından duruma açıklık getiren yeni bir video yayınladı. Bacağındaki vidalar nedeniyle yürümekte güçlük çektiğini belirten ünlü şarkıcı, müjdeli haberi de vererek yeniden operasyon geçireceğini duyurdu.

"Sadece Artık Kurtulmak İstiyorum"

Sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri aktaran güzel sanatçı, "Arkadaşlar korkulacak önemli bir şey yok. Yürümeme engel olan ayağımdaki vidalar çıkarılacak. Doktorum da artık alınabileceğini söyledi. Gerçekten kolay bir süreç değil, tek istediğim artık bu durumdan kurtulmak" diyerek içini döktü.