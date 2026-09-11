Sıla Türkoğlu ve Serkan Çayoğlu İkilisinden Şok Sürpriz!

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) uluslararası alanda ses getiren Go Türkiye Mini Dizileri serisine bir yenisi daha eklendi. Son olarak "Kalbimin Rotası Karadeniz" projesiyle 45,8 milyon izlenmeye ulaşarak rekor kıran serinin yeni bombası "The Knot: Gateway to Anatolia" oldu. Başrollerini ekranların iki sevilen ismi Sıla Türkoğlu ile Serkan Çayoğlu’nun paylaştığı iddialı yapım magazin ve dizi dünyasında büyük heyecan yarattı.

Akademik Rekabetten Aşka Uzanan Sinematografik Yolculuk

Süreç Film imzalı yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği dizide ikiliye usta oyuncu Levent Özdilek eşlik ediyor. Dizide güzel oyuncu Sıla Türkoğlu "Bahar",yakışıklı aktör Serkan Çayoğlu ise "Toprak" adındaki iki sanat tarihçisine hayat veriyor. Aynı üniversitede kadro alabilmek için kıyasıya bir rekabete giren ikilinin yolları Anadolu’nun derin tarihini araştırırken kesişiyor.

Anadolu’nun Kalbinde Romantik Bir Keşif Rotaları

Ağırlıklı olarak Ankara olmak üzere Eskişehir, Konya ve Çorum’un büyüleyici atmosferinde çekilen yapım tarih, doğa, sanat ve gastronomiyi romantik bir macera etrafında harmanlıyor. Geçmişin gizemli izlerini sürerken tutkulu bir aşka yelken açan Bahar ve Toprak’ın hikayesi uluslararası izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dünya İzleyicisini Ekrana Kilitleyecekler

Senaryosunu Melih Özyılmaz ve Elif Türker’in kaleme aldığı proje Türkiye’nin zengin kültürünü ve eşsiz turizm destinasyonlarını özgün bir hikaye anlatımıyla dünyaya tanıtacak. İkilinin ekran uyumu ve romantik sahneleri ise şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu.