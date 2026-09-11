Kenan İmirzalıoğlu İle Bomba Geçmiş! Merih Öztürk Şaşırttı

Kanal D’nin iddialı yapımı Haysiyet dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Merih Öztürk sergilediği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dizi partnerleri ve büyüleyici oyunculuğuyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan güzel yıldızın ekran yolculuğunun aslında çocukluk yıllarına kadar dayandığı ortaya çıktı.

6 Yaşında Kenan İmirzalıoğlu ile Aynı Filmde

Oyunculuk kariyerine çok küçük yaşlarda adım atan Merih Öztürk henüz 6 yaşındayken Türk sinemasının dev yapımlarından Son Osmanlı Yandım Ali filminde kamera karşısına geçti. Dönemin en popüler aktörlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile aynı projede yer alarak set tozunu yutan yetenekli isim yıllar içinde Kendini geliştirerek ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi. Çocuk yaşta başlayan bu serüven genç yıldızın bugünkü başarısının sağlam temellerini oluşturdu.

Haysiyet Dizisinde Simay Karakteriyle Fırtına Estiriyor

Aşk, aile, vicdan ve onur çemberinde sıkışan derin hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Haysiyet dizisinde Öztürk "Simay" karakterine hayat veriyor. Güçlü, ayakları yere sağlam basan, cesaretli ve bir o kadar da derin duygusal kırılmaları olan Simay karakterini başarıyla canlandıran güzel oyuncu eleştirmenlerden ve izleyicilerden tam not alıyor.

Salı Akşamlarının Yeni Yıldızı

Süreç Film imzalı iddialı yapımla ekranlarda fırtınalar estiren Merih Öztürk çocukluktan bugüne uzanan bu ilham verici kariyer yolculuğuyla takdir topluyor. Her salı akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan güzel yıldız önümüzdeki günlerde de adından sıkça söz ettireceğe benziyor.