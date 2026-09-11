Ece Uslu’dan Yıllara Rest! Yaşını Açıkladı

Türk televizyon dünyasının usta oyuncularından son olarak Siyah Kalp dizisindeki etkileyici performansıyla adından söz ettiren Ece Uslu 52. yaş gününü kutladı. Yıllara meydan okuyan kusursuz güzelliği ve dinç görüntüsüyle dikkat çeken başarılı aktris sevdikleriyle birlikte gerçekleştirdiği doğum günü kutlamasından en özel kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Geçirdiği Feci Kazayı Yıllar Sonra Hatırlattı

Son dönemdeki neşeli halleriyle hayranlarını sevindiren ünlü oyuncunun yaşı kadar geçtiğimiz dönemde atlattığı büyük tehlike de yeniden gündeme geldi. Çeşme tatili sırasında talihsiz bir görünmez kaza geçiren Uslu pantolonunun paçasına takılarak sert bir şekilde yere düşmüş ve acil operasyona alınmıştı. Sol tarafında oluşan ciddi hasar nedeniyle ameliyat masasına yatan güzel yıldız iyileşme sürecini hayranlarıyla paylaşmıştı.

"16 Dikişli Ece Var Artık!"

Zorlu hastane sürecini ve sonrasını samimiyetle anlatan Ece Uslu "Çivi gibi yere çakıldım. Sol tarafımla atlattım ama acil ameliyata alındım. 16 dikişli, façalı bir Ece var artık ama gayet iyiyim" sözleriyle yaşadığı korku dolu anları aktarmıştı. Yaşadığı ağır tedavi sürecini geride bırakan usta oyuncu yeni yaş dönümünde adeta yeniden doğduğunu kanıtladı.

52. Yaş Pozlarına Ünlü Yağmuru

Yayınladığı doğum günü fotoğraflarında 52 yaşına bastığını öğrenen takipçileri büyük bir şaşkınlık yaşarken ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Yıllara meydan okuyan zarafetiyle büyüleyen Uslu’nun pozlarının altına Hafsanur Sancaktutan, Sevcan Orhan, Selim Bayraktar ve Levent Can gibi dev isimler tebrik mesajları yağdırdı.