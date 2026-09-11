ABD’yi Terk Ediyor! Angelina Bütün Mülklerini Satışa Çıkardı

Hollywood'un efsanevi ismi Angelina Jolie eski eşi Brad Pitt ile yıllardır süren olaylı boşanma sürecinin ardından L'Officiel dergisine bomba açıklamalarda bulundu. 51 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız özel hayatındaki yalnızlığından çocuklarının Brad Pitt ile olan gerilimli ilişkisine kadar bilinmeyen tüm gerçekleri ilk kez bu kadar net bir dille gözler önüne serdi.

"Çocuklarımın Önüne Geçmem Arkalarında Dururum"

Altı çocuğunun da bağımsız birer birey olarak kendi yollarını çizdiğini belirten Jolie annelik anlayışının yıllar içinde evrildiğini söyledi. Çocuklarının Brad Pitt’in soyadını bırakma kararlarını ima ederek arkalarında durduğunu vurgulayan güzel oyuncu "Onların kendi kimliklerini bulmalarını ve seçimlerini destekliyorum. Benim görevim onların önüne geçmek değil, ihtiyaç duyduklarında arkalarında durmaktır. Her biriyle gurur duyuyorum" dedi.

Brad Pitt’in Soyadını Tek Tek Sildiler

Eski eşler arasındaki bitmeyen savaşta çocukların da safı belli oldu. Boşanma sürecindeki olaylardan babalarını sorumlu tutan Maddox, Shiloh, Zahara ve Vivienne’in Pitt soyadını resmi olarak bırakmak için yasal yollara başvurduğu öğrenildi. Pax ve Knox’un da benzer adımlar atması beklenirken Jolie cephesi ünlü oyuncunun amacının yeni bir kavga değil geçmişin yaralarını sarmak olduğunu ifade etti.

ABD’deki Bütün Mülklerini Satıp Ülkeyi Terk Ediyor

Hayatında radikal değişiklikler yapmaya hazırlanan Angelina Jolie Los Angeles ve New York’taki tüm gayrimenkullerini elden çıkarıyor. Çocuklarının da desteğiyle Amerika’daki yerleşik düzenine son vermeye hazırlanan yıldız Kamboçya’daki vakıf çalışmalarına ağırlık verecek. Motosikletine binip dünyayı gezmek istediğini belirten Jolie tek düzeliğe veda ederek göçebe bir yaşam süreceğinin sinyalini verdi.