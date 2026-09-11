Türkiye’yi Terk Etme Kararı Aldı! Ece Erken Radikal Karar

Ekranların ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden sunucu Ece Erken katıldığı Katarsis programında Gökhan Çınar’ın konuğu oldu. Özel hayatı ve sosyal medyadaki çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü sunucu programda hayatıyla ilgili aldığı en radikal kararı açıklayarak magazin dünyasına bomba gibi düştü. Türkiye’den taşınacağını duyuran Erken yeni durağının Dubai olacağını ifade etti.

"Kaçmıyorum Oğlum Eymen’in Geleceği İçin Gidiyorum"

Ülkeyi terk etme kararının bir kaçış olmadığını vurgulayan güzel sunucu önceliğinin tamamen oğlu Eymen olduğunu dile getirdi. Anne olduktan sonra hayatının odak noktasının değiştiğini söyleyen Erken "Çok önemli bir karar aldım. Bir şeylerden kaçmak için değil, yeni bir kapı, yeni umutlar için gidiyorum. Evladımın eğitimi, okulu, sosyal çevresi ve kendini yetiştirebilmesi adına Dubai’de yeni bir hayat kuruyorum" dedi.

"Ülkemi Çok Sevsem de Geleceği Göremiyorum"

Türkiye ile bağlarını tamamen koparmayacağını ve annesi burada olduğu için bir ayağının sürekli İstanbul'da kalacağını belirten ünlü isim içindeki gelecek kaygısını da samimiyetle paylaştı. Yaşadığı endişeleri dile getiren Ece Erken "Ülkemi çok seviyorum ama geleceği bazen göremiyorum.

Her an kötü bir haberle uyanacakmışım gibi bir his var. Bu duyguyu ve kaygılarımı biraz olsun azaltmak adına gitmek istiyorum" diyerek radikal kararının arkasındaki asıl sebebi açıkladı.