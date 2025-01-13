Tuvalette telefon alışkanlığı hemoroid sebebi

oplumda sanılanın aksine hemoroid bir hastalık değil herkeste bulunan anatomik bir yapı. Bu yapının iltihaplanması sonucu hemoroid şikayetlerinin oluştuğunu açıklayan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Vafi Atalay, “Hemoroid dokusu, anüsün tam kapanmasını sağlayarak istemsiz gaz ve dışkı kaçışını önlemeye yardımcı olur. Bu damarsal yapıların şişerek sarkması ise hemoridal hastalıkları oluşturur. Halk arasında bu hastalıklara kısaca hemoroid ya da basur deniyor” şeklinde konuştu.

Hemoroid belirtileri göz ardı edilmemeli

Rektal kanama, ağrı veya dışarıya sarkan doku gibi semptomların varlığında vakit kaybetmeden bir sağlık merkezine başvurulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Vafi Atalay, “Makattan gelen her kanamanın kaynağı hemoroid olmayabilir. Bu hastalık toplumda yaygın olarak bilindiği için çoğu kişi kanamanın nedeninin bu olduğunu düşünür ve doktora başvurmaya gerek duymaz. Kanamanın tümör veya başka bir bağırsak hastalığının da sinyali olabileceği unutulmamalı ve ciddiye alınmalı” dedi.

Uzun süre hemoroid tedavisi alan genç hastalarda da tümör ile karşılaşabildiklerini ekleyen Prof. Dr. Vafi Atalay, “Kolorektal kanser dünyada en sık rastlanan türlerden biri, görülme sıklığı yükselirken rastlanma yaşı gittikçe düşüyor. Bu yüzden rektal kanama varsa mutlaka kolonoskopi yaptırılmalı” uyarısında bulundu.

Hamilelik sürecinde risk artıyor

Hamilelik sırasında hormonal değişikliklerin kabızlığı arttırdığını ve basınç artışına bağlı olarak da hemoroide sık rastlandığını hatırlatan Prof. Dr. Atalay, “Doğum sırasında aşırı ıkınma ile hemoroid daha çok büyür ve emzirme dönemde şikâyet yaratmaya devam eder. Ancak hamilelik sırasında bebeğe etkileri açısından hemoroid ilaçları kullanılmaz, doğum sancılarını erkenden başlatabileceği için sıcak su banyosu da önerilmez. Bu sebeple hamilelik ve emzirme sürecinde hemoroidal hastalıklar konusunda yaşam tarzı ve beslenme dışında bir tedavi yöntemi tavsiye edilmez. Hastanın şikayetleri doğumdan sonra da devam ederse, hemoroid ameliyatı en az 6 ay sonra yapılabilir” şeklinde konuştu.

Yaşam alışkanlıkları değiştirilmeli

Kabızlığa meyilli kişilerin özellikle dikkat edebileceği bazı noktalar olduğunu paylaşan Atalay, “Tuvalete çıkmayı kolaylaştıran lif bakımından zengin meyve ve sebze ağırlıklı bir beslenme düzenini benimsemek, dışkılama esnasında uzun süre ıkınmamak ve gün içinde bol su içmek gibi basit ama etkili yaşam tarzı değişiklikleriyle hemoroidin önüne geçilebilir. İlaç tedavisinde ise hemoroid damarlarını büzüştüren ilaçlar kullanılabilir. Bu tedavi yöntemi kanamayı ve ödemi azaltabilir ancak rahatsızlığı tamamen yok etmez bu yüzden en etkili seçenek standart hemoroid ameliyatıdır” bilgilerini verdi.

Tedavi edilmezse anemiye yol açabilir

Hemoroidin ciddiye alınmadığı için tedavisine başlanılamadığı durumlarda bölgedeki kanamaya bağlı olarak ciddi bir anemi yani kansızlık gelişebileceğinin altını çizen Atalay, “Bunun sonucunda da ufak bir efor ile nefesinizin daralacağı kadar yorgun hissetmeye başlarsınız. Ten renginiz soluklaşır. Anemi özellikle ileri yaşlarda kalbi ekstra yorar ve hatta kalp yetmezliği bulguları ortaya çıkartabilir. İhmal edilen hemoroidler dışarı çıktıktan sonra ödemlenip yeniden içeriye giremeyebilir, makattaki şişlik de artacağı için bölgede kangrene ve ülserlere zemin hazırlanır. Bu gibi senaryolarda acil ameliyat şarttır, ani müdahalelere mecbur kalmadan yani hastalığın ilerlemesini beklemeden bir sağlık merkezine başvurmak çok önemli” diye konuştu.